Vettel y su futuro en la Fórmula 1: el sorprendente monoplaza en el que le colocan para 2021

El futuro de Sebastian Vettel es la gran incógnita que presenta la parrilla de la Fórmula 1 para 2021 tras el fichaje confirmado de Fernando Alonso por Renault. El piloto alemán espera una propuesta que le permita seguir luchando por todo, aunque se baraja incluso la posibilidad de que se retire por un tiempo hasta que se le abran las puertas otra vez.

Sustituido por Carlos Sainz en Ferrari y descartadas otras opciones como McLaren y Renault, además del sueño 'imposible' de Mercedes, apenas quedan opciones interesantes para Vettel si es que puede haberlas. En Red Bull, donde ganó sus cuatro títulos mundiales, tampoco le quieren. Entonces, ¿qué le queda a Vettel para poder seguir en la Fórmula 1?

Resulta que una personalidad muy ligada al Gran Circo ha puesto sobre la mesa una opción que hasta ahora no había sido tenido en cuenta y que está por ver si al propio Vettel le interesaría. El que ha hablado es Ralf Schumacher, hermano del 'Káiser' y expiloto que dejó la F1 en 2007 con Toyota.

Sebastian Vettel Instagram (vettelofficial)

¿Vuelta a casa de Vettel?

El hermano pequeño de Michael Schumacher está "firmemente convencido de que Sebastian estará en la parrilla también en 2021". Y es que en opinión de Ralf, Alpha Tauri podría ser una buena oportunidad para Vettel para seguir corriendo el próximo año en la Fórmula 1. No deja de sorprender esta opción puesto que la marca siempre se ha caracterizado por apostar por el talento joven y Vettel tiene 33 años.

Pero, ¿por qué Ralf Schumacher ve buena esta opción para 'Seb'?: "Sebastian destacó en Toro Rosso al comienzo de su carrera y su relación con Franz Tost también es muy buena. Además, si se da por hecho que el Racing Point es completamente legal, Red Bull también podría hacer lo mismo y darles un monoplaza de la misma calidad a Alpha Tauri en 2021", analizaba en Sky Alemania.

Dudas en Ferrari

Montezemolo opinó recientemente que el fichaje del español Carlos Sainz (McLaren), pese a ser correcto a nivel de estrategia deportiva, ha sido anunciado demasiado pronto y aumenta la presión sobre el monegasco Charles Leclerc.

"Yo honestamente no cambiaría tan pronto a (el alemán, Sebastian) Vettel, incluso porque ahora hay mucha presión sobre Leclerc. No nos olvidemos de que es muy joven, solo ha llegado el año pasado y todavía no ha ganado nada", dijo.

"No es fácil que convivan dos grandes y es correcto quedarse solo con uno, pero habría esperado en dar la noticia. El problema de Ferrari no son los pilotos, sino un coche que está muy lejos de ser competitivo", prosiguió.

