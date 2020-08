Carlos Sainz: "No estoy contento, no es el primer problema que tenemos esta temporada"

Carlos Sainz esperaba que después de su sexto puesto en España, el Gran Premio de Bélgica solo fuese la continuación de los mejores resultados. Pero en Spa, este domingo, las cosas no le han podido ir peor al piloto español, quien ni siquiera puedo comenzar la carrera por un problema en un escape.

El piloto de McLaren partía desde la séptima posición de la parrilla y tras la clasificación del sábado aseguró que esperaba sacar un buen rendimiento y puesto en Spa, pero mientras estaba dando la vuelta de formación, notó problemas en su coche y después de pasar por boxes se confirmaron esos problemas en el escape. Ni tomar la salida ni completar una sola vuelta pudo un Sainz que no ocultó su frustración ante el micrófono de Movistar.

"Os podéis imaginar lo poco contento, lo frustrado que estoy. En la segunda vuelta a parrilla, he comenzado a oler algo en el coche, olía fatal y he mirado por el retrovisor, el escape echaba mucho humo, luego ha empezado a sonar como si el escape estuviese roto y, efectivamente, estaba roto. Pero creemos que el problema lo ha generado un problema en el motor, en un cilindro iba a decir, pero no me dejan decirlo, en el motor", afirmó el piloto.

"No estoy contento, segundo año consecutivo que ni siquiera empiezo la carrera en Spa. Es el tercer año de mi carrera que no empiezo la carrera en Spa, porque ya me pasó en 2015. Así que os podéis imaginar que en uno de mis circuitos favoritos, por no decir mi circuito favorito, no poder empezar la carrera es muy frustrante", añadió Carlos Sainz Jr.

El piloto español se lamento por el mal resultado que ha dado un motor que en un principio pareció ir "muy bien". "Es curioso porque este motor iba muy bien, de hecho, es la segunda carrera del motor y ya parece que no va a durar mucho", afirmó el de McLaren, que a partir de la próxima temporada se pondrá al volante del Ferrari.

Temporada aciaga

No está siendo la temporada soñada para un Carlos Sainz que ha tenido bastantes problemas ajenos a su alcance que están lastrando su rendimiento y también su posición en la clasificación del Mundial de Fórmula 1. "Lo malo es que no es el primer problema de la temporada. Llevamos una temporada que no nos está dejando puntuar, mostrar nuestro ritmo. Por lo menos, ayer me desquité con una buena calificación, pero hoy, nada que hacer", reconoció el madrileño.

También Carlos Sainz utilizó sus redes sociales para lamentar lo sucedido: "Nada contento. Segundo motor con problemas este año y otra gran oportunidad perdida de sumar muchos puntos. El año pasado ya no pude correr aquí, muy frustrante. No es el año que merecemos hasta ahora. Pasamos página, pero lejos de estar contento".

