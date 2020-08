Fernando Alonso sobre su futuro: "No sé cuántos años correré en F1, aunque al menos serán dos"

Una charla con Fernando Alonso puede dar para mucho. Eso es lo que ha sucedido con su último directo de Instagram donde ha hablado con todo sus fans sobre multitud de temas. Desde la situación actual de la Fórmula 1, de su paso por la Indy500, del estado de rivales como Vettel o incluso de su futuro y de los planes que tiene.

Lo que siempre sucede es que Fernando no deja indiferente a nadie. Siempre genera algo allá donde va y en todos los proyectos en los que se embarca. Da igual que sea sacar su autobiografía, una serie-documental sobre su vida o una simple charla en Instagram para acercarse a los aficionados y contarles aquello que les preocupa.

Muchas preguntas fueron dirigidas hacia su futuro y hacia su vuelta a la Fórmula 1. La afición está deseando verle subido a un Renault y espera que sea así durante muchos años, aunque Alonso no ha querido desvelar por cuanto tiempo será, quizás porque ahora mismo ni él lo sepa a ciencia cierta.

Fernando Alonso durante una entrevista EFE

"No lo sé lo que haré exactamente en los próximos años, ni cuántos correré en F1 de nuevo. Al menos serán dos e igual corro uno, dos, tres más o lo dejo después de 2022". Lo que sí tiene claro es lo que vendrá tras su salida del 'Gran Circo': "Luego ya pensaré en la siguiente categoría", sobre una vuelta al Dakar o a la Indy500.

Su vuelta a Renault y a la F1

El asturiano ofreció su parecer acerca de algunos puntos de la actualidad como su regreso a Renault y cuáles podrían ser sus objetivos para el próximo año: "En 2021 los coches serán una evolución de este año, así que lo que vemos cada fin de semana lo veremos hasta 2022, desgraciadamente es así el deporte. Es lo que pasaba cuando me fui en 2018. Pero 2021 será una buena preparación para 2022, esa es la idea".

Alonso ha dado también los motivos de su regreso ahora y por qué no en 2022 directamente: "Mejor que estar tres años fuera, me integro en el equipo y desarrollo el coche para 2022. 2021 será un año de preparación, no hay objetivos como tal. Estoy recibiendo mucho apoyo, creo que la gente tiene ganas de verme en Renault. En otro equipo quizá no tendrían tantas ganas".

Un año diferente

El año 2020 ha sido especial para Alonso ya que no ha tenido grandes obligaciones profesionales desde que terminara el Dakar, lo que le ha permitido hacer cosas a las que no estaba acostumbrado. El asturiano afirma que le ha venido bien este gran parón de muchos meses para poder volver al máximo.

"Es algo que no me ha pasado nunca desde los 13 años, Poder tener seis o siete meses en casa para pasear, conocer una montaña nueva, irme de fin de semana, cosas bastante básicas que no he hecho nunca. Me ha servido para racargar las baterías. Tras ese recargar pilas estoy preparado para volver".

Fernando Alonso REUTERS

Alonso repasó junto a los fans algunas de las citas del Mundial como Ímola o Abu Dhabi en las que podría estar con el equipo Renault para seguir el día a día del equipo: "Si me gustaría acercarme a Imola. Es un circuito que me gusta y del que tengo buenos recuerdos, por supuesto, y es una zona de Italia que me encanta. Otra donde estaré es Abu Dabi, es la ultima y siempre hay un buen clima en diciembre".

Bottas y los monos negros de Mercedes

Por último, Fernando quiso mojarse sobre unas declaraciones recientes que había hecho el piloto de Mercedes Valtteri Bottas acerca del color de los monos del equipo que este año son negros debido al cambio de imagen de la escudería en apoyo al movimiento 'Black Lives Matter' y a la lucha contra el racismo. El escudero de Hamilton afirmó que esos nuevos monos meten mucho más color debido a su tonalidad oscura.

"No creo que el mono negro tenga ninguna influencia cuando estas en ese habitáculo, porque el color no tiene efecto en cómo sudas. Cuando le ha sacado un minuto y pico al cuarto, quejarse de que que el mono te haga suda".

[Más información: Fernando Alonso dice el adiós definitivo a la Triple Corona: no volverá a la Indy y se centrará en la F1]