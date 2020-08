Briatore fue al hospital por la próstata y no sabe si tiene coronavirus

Flavio Briatore ha asegurado este miércoles en el diario Corriere della Sera que su hospitalización en el hospital San Raffaele de Milán obedece a problemas en la próstata y que no sabe nada de la Covid-19. "Solo tengo una prostatitis fuerte, el domingo por la noche fui al San Raffaele de Milán y me hospitalizaron. pero aún no se si soy positivo en coronavirus. Me encuentro bien", explicó en el medio italiano. También este miércoles ha compartido una fotografía en sus redes sociales, aunque posteriormente la borró.

En cualquier caso, el centro médico en el que se encuentra ha emitido un comunicado en el que confirmaba su positivo. "El señor Briatore fue positivo y en consecuencia se aplicó el protocolo estándar que prevé el aislamiento y uso de los equipos de protección personal necesarios en caso de positividad, tanto por la seguridad del paciente, y para la protección del personal de sala como de otros pacientes hospitalizados", concreta la nota de prensa.

Todo parece que podría haber empezado en su local de Porto Cervo, Cerdeña, el Billionaire. Los resultados de las pruebas realizadas en los últimos días por el laboratorio de Microbiología del Policlinico de Cagliari confirmaron la presencia de un brote en la sala que ya ha afectado a 52 casos positivos. Según escribe el diario local L'Unione Sarda, "algunas personas también tendrían una carga viral alta, muy superior a la media".

Su positivo puede haber incluso influido al mundo del fútbol. El domingo 23, entre otras cosas, se conoció que el entrenador del Bolonia, Sinisa Mihajlovic, con el que había jugado al fútbol sala el 15 de agosto, dio también positivo. Curioso es su caso ya que hace un par de meses superó una leucemia que le había obligado a dejar los banquillos durante un tiempo.

La polémica nocturna de Briatore

Briatore había criticado las últimas semanas a las autoridades italianas por imponer restricciones al ocio nocturno. "Incapaces en el Gobierno. El virus no sale de marcha solo de noche", llegó a decir. La duda está en si fue ese partido improvisado a mediadios de agosto el inicio del brote o si fue en el mismo local que ostenta el intrépido millonario italiano.

El Billionaire había cerrado el pasado 17 de agosto, en medio de un enfrentamiento entre el ex director del equipo Renault de Fórmula 1 y el alcalde de la localidad de Arzachena (municipio de Cerdeña), que había emitido varias órdenes restrictivas en la lucha contra el coronavirus, entre ellas el cese de la música a medianoche para impedir el baile.

Briatore, muy crítico contra estas restricciones, decidió entonces cerrar, acusando a las autoridades de querer convertir al ocio nocturno en el "chivo expiatorio" de la pandemia. La discoteca-restaurante Billionaire en Porto Cervo fue abierta en 1998 por Briatore y es uno de los lugares favoritos de millonarios, futbolistas y de la jet set. El Billionaire Club tiene sucursales en Montecarlo, Dubai y Marbella.

