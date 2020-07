Isaac Prada, exingeniero de Fernando Alonso: "No vuelve a Renault solo con el corazón"

La vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1 es la noticia de la semana y una de las más esperadas desde que el piloto asturiano se marchara desencantado del Gran Circo en 2018. Regresará tres años de su 'retiro' para ponerse a los mandos de un Renault. Será su tercera etapa en la escudería francesa y mira con ansias hacia un 2022 en el que todo se reseteará por las nuevas normas y podrá soñar con su tercer entorchado en la F1.

La historia de Fernando Alonso con Renault da para muchos capítulos. Hasta Briatore, el padrino de Alonso en la Fórmula 1, se metió en las conversaciones para convencer al asturiano de que volviera a la competición con la escudería en la que ganó sus dos campeonatos del mundo. Fue en 2005 y 2006 cuando Fernando Alonso tocó la gloria de forma consecutiva.

Para algunos se van repitiendo los mismos pasos y de aquella etapa se acuerda muy bien Isaac Prada, ingeniero de Renault en los dos años en los que Alonso ganó el Mundial. Por una beca aterrizó en la escudería francesa con solo 22 años y en la actualidad, con Lidera tu tiempo y su canal de Youtube, utiliza su experiencia en la F1 para gestionar la competitividad de autonómos, pymes y otras empresas y formar un perfil, competitive managers, para ayudar a los negocios. En EL ESPAÑOL ha analizado las claves del regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1.

Isaac Prada, exingeniero de F1 y ahora empresario

P: Hace unos meses parecía inimaginable el regreso de Fernando Alonso de esta manera a la Fórmula 1. ¿Le ha sorprendido su vuelta?

R: La pregunta era más cómo. Había equipos a los que claramente no podía volver como Red Bull o Mercedes y otros, como Ferrari o McLaren, que parecía que estaban cerrados. El movimiento de Vettel y Carlos abrió la puerta y en ese momento era posible. Lo que me hubiera sorprendido es que no hubiera vuelto a Renault, por muchas cosas.

El Renault tiene buen aspecto. Fernando no viene a un equipo en el que vaya a ganar o hacer podios en 2021, pero lo que hay que ver es que vuelve a lo que ya hizo en Renault en su primera tanda. Un proyecto ascendente, a varios años. Quiere estar cuanto antes en el coche para ir mejorándolo en 2021 y, sobre todo, para preparar el cambio de normativa de 2022. Hay presupuesto y gente muy buena en el equipo.

P: Teniendo otras opciones como las rumoreadas de Bottas o Vettel, ¿por qué cree que Renault apuesta por Fernando Alonso?

R: Era la carta a los Reyes Magos de Renault. Otra situación era que Alonso no confiara en el proyecto. Por corazón y por cabeza era la mejor decisión para las dos partes. Vettel no estaba en posición para irse a Renault tras decir 'no' a Ferrari y necesita un tiempo fuera o un equipo que le arrope y le dé un equipo ganador. Bottas dependía de que Mercedes diera un movimiento radical (una pareja explosiva Hamilton-Vettel) o apostara por un equipo de futuro como George Russell. Fernando era lo que todo el mundo quería.

P: ¿Qué le puede aportar Fernando Alonso a Renault dentro de la reestructuración que está viviendo la escudería?

R: Lo importante para cualquier equipo es tener foco y las prioridades claras de lo que sí hacer y lo que no. Renault tiene el presupuesto, pero hay que saber invertirlo. Ya lo vimos con Toyota, Mercedes en su época o Ferrari que no dieron resultados claros. por otra parte, hay que tener la mentalidad de ganar. Poco a poco, en una trayectoria ascendente. Un elemento como Fernando puede ayudar a nivel mental y también, al igual otros grandes campeones, sabe arropar al equipo, motivar a la gente y dar ese plus para ganar.

Fernando no se muerde la lengua. Si el equipo no va bien, lo va a decir. Eso es algo que también hay que saber gestionar para que motive positivamente. El propio Fernando ya ha dicho que sabe que viene a un equipo que no le va a dar un coche ganador desde el minuto 1, pero sí quiere ver que todo lo que se hace va en la buena dirección.

Renault tiene la estructura y con Fernando va a tener ese plus de motivación para ganar

P: Lo vivió en 2005 y 2006 desde dentro, coincidiendo con los dos campeonatos de Fernando.

R: Lo que ganó para Renault en ese momento fue la mentalidad ganadora y tener un piloto como Fernando que daba ese plus a un coche, que en la pista no era el mejor, y en el equipo necesitaba un plus de motivación, un objetivo claro. Lo que necesitan es no dar bandazos ni palos de ciego. Con Fernando van a estar muy posicionados para hacerlo.

En ese momento, con Flavio Briatore, que no sabe de F1 pero revoluciona la forma de gestionar el equipo y puso a las personas técnicas adecuadas. Pero tiene que haber alguien que haga que todos remen en la misma dirección. Renault tiene la estructura y con Fernando va a tener ese plus de motivación para hacerlo.

P: ¿Cómo es Alonso en el equipo y su implicación en la evolución del coche?

R: Ha sido siempre uno de los pilotos que más se ha entrenado físicamente para que la gente viera cómo era su implicación. Es uno de esos pilotos que cuando se bajaba del coche y habías probado un nuevo sistema te daba un feedback de cómo lo sentía con todo detalle que un ingeniero hubiera pedido a los Reyes Magos. Hay pilotos más parcos.

Fernando Alonso es un piloto que es muy buen competidor, pero extremadamente bueno como probador. En 2021 van a necesitar un buen piloto probador fuera de las pistas para desarrollar el coche. Y luego esa motivación, porque todo el mundo ve que se deja todo en la pista por encima de las posibilidades del coche.

Y otra característica que destaco y que, sobre todo, destaca la gente de pista que ha trabado con él es su memoria. Tiene una memoria brutal para saber lo que ha funcionado bien y no bien en otro coche, en otra circunstancia, etc. Es casi como tener una pieza técnica más en el coche. No solo es un piloto que recibe lo que le da el equipo. Se implica mucho en la evolución. Todos en la Fórmula 1 son buenos, pero eso marca la diferencia en los grandes.

Fernando Alonso es el mejor ayudante técnico que un ingeniero de Fórmula 1 pueda desear

P: Para los ingenieros, un piloto como Fernando Alonso hace el trabajo más sencillo...

R: Te hace el trabajo más fácil. No es solo un piloto que expresa muy bien cómo siente el coche, sino que te da ideas de lo que puedes mejorar. Tiene muchísima experiencia como para saber guiar a los ingenieros, en función de lo que siente en el coche, para mejorar.

El piloto es el último sensor que tiene el ingeniero en el coche. Necesitas un piloto que responda bien y que te proponga líneas de mejora. Fernando Alonso puede ser el mejor ayudante técnico que un ingeniero de Fórmula 1 pueda desear.

P: La sensación es que se fue desilusionado de la Fórmula 1 y a veces hasta jugó con la posibilidad de no volver nunca más. ¿se llega a echar de menos esa rutina? ¿O puede llegar a ser demasiada exigencia y presión?

R: Es una sensación que yo compartiría por la experiencia que viví en el Gran Circo cuando Fernando ganó. Al irse decía que no veía y sentía en la F1 ese desafío que un deportista de alto nivel necesita y quería buscarlo en otras categorías. Ha hecho muchas cosas: Dakar, Mundial de Resistencia, LeMans, la Indy... Y, al final, lo que ha dicho es que ha vivido cosas maravillosas, pero nada comparable a la F1.

Es un respiro que tiene Fernando y ha tenido una perspectiva diferente. Va a volver como un nuevo Fernando. No tanto como una persona distinta, pero sí un Fernando 2.0 que veremos en la primera carrera de 2021.

Isaac Prada, exingeniero de F1 y ahora empresario

P: Todos ponemos el foco en 2022 con el cambio de reglas. Antes de que ganara en 2005, pocos apostaban por Renault y Alonso para lograr lo que se logró. ¿Ve posible que se pueda repetir aquello?

R: Claramente hay que ir dando los pasitos. Renault está en una buena situación porque no va a estar peleando por el Mundial de 2021 y va a tener más tiempo para desarrollar el coche de 2022. McLaren o Renault van a tener más flexibilidad para preparar el equipo del año siguiente. Tienen que tener un rumbo claro y saber ir corrigiéndolo. El que mejor sepa hacer eso, será el que triunfe.

Dicho lo cual, también hay que tener en cuenta el mundo de las 'ideas felices' en la F1. Esos huecos en las normas que hay que saber detectar para 2022 para ver si hay algo de la norma que se pueda llevar al límite. Lo que en su día aprovechó Renault, Red Bull, Brawn o Mercedes ahora con el DAS.

P: Tu sensación es que Renault se guarda un as bajo la manga...

R: Lo que está claro es que a Fernando le ha gustado lo que ha visto. No ha vuelto a Renault solo con el corazón. Si Renault estuviera como años anteriores, compitiendo en la parte media, hubiera esperado otra oportunidad. Lo que se ve hoy respecto a 2022 no te permite saber saber dónde vas a estar. No sabes qué van a hacer los demás. Es lo bonito de la F1: te pueden gustar tus cartas, pero no ves si otro tiene mejores.

Lo que ha visto Fernando le ha gustado y le ha parecido prometedor. Tiene experiencia y ya ha visto este proyecto en Renault antes. Es cierto que también lo vio en McLaren, su vuelta a Renault o Ferrari, así que ojo con las expectativas. Pero Fernando ha visto que Renault tiene buen potencial, buen rumbo, buen equipo técnico y de los equipos actuales, de los que podían contar con Alonso, es una buena baza.

Si vuelve para ganar, fenomenal, pero quiere divertirse como solo la Fórmula 1 le puede divertir

P: ¿Le puede afectar mentalmente a Fernando haber fracasado en otras de sus apuestas como Ferrari o McLaren?

R: Fernando tendrá eso en la cabeza como cualquier, pero para ganar la lotería hay que jugar. Fernando no va a poder tener muchas bazas más en el futuro porque lo tenía difícil para volver a la Fórmula 1 de otra manera. Tiene una buena ventana temporal, pero también Fernando ha hecho los deberes y todo lo que pueda tener Renault ya le parece prometedor. Lo dijo él mismo esta semana. Si vuelve para ganar, fenomenal, pero que también quiere divertirse como solo la Fórmula 1 le puede divertir.

Si eso sirve para desarrollar el coche y venga un piloto después y gane, pues fenomenal. Todos conocemos a Fernando y eso es su 'plan Z'. Sabe que todo puede suceder, pero lo primero que quiere es empezar a divertirse en el coche y eso es que la evolución técnica del Renault va en la buena dirección.

P: En el marco de 2020, Renault está pasando inadvertida en este arranque de temporada y parece que hay cierto recelo con Ricciardo. ¿Ve a Fernando adelantando su regreso a la Fórmula 1? ¿Le podría beneficiar?

R: En la F1 todo puede ocurrir. Depende del contrato y las cláusulas que tenga Ricciardo. Hasta cuando, qué resultados le bajarían, etc. Si existe esa posibilidad y Fernando puede entrar en el coche, va a ser bueno para él porque podrá competir en una temporada en la que no se juega nada y puede empezar ya. Son 'bonus'.

Lo más normal es que a Fernando le suban lo antes posible a las sesiones prácticas. También hay que ver cuánto puede tirar de Ricciardo para sacarlo y lo más normal es que sino le pidan a Esteban Ocon, que es el que se va a quedar, que se baje del coche y se lo deje a Fernando para unas vueltas.