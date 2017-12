Los galácticos que podrían llegar al Madrid en 2018

¿Fichar un galáctico o un mortal? He ahí la cuestión. El Real Madrid, más allá de lo que haga (o fiche) durante este mercado de invierno, se divide entre acometer el fichaje de una gran estrella o reforzar el equipo en determinadas posiciones. De hecho, es probable que haga ambas cosas. ¿Y quiénes son los jugadores que podrían llegar al club blanco durante el próximo año? Muchos. Algunos, como Hazard o Aubameyang, se han ofrecido en reiteradas ocasiones; otros, en cambio, esperarán a que desde Chamartín contacten con ellos. ¿Y de quiénes se trata? A eso vamos…

Neymar Jr.

El brasileño pudo llegar al Real Madrid antes de recalar en el Barcelona. El interés del club blanco existió y la predisposición de Neymar también. Sin embargo, su fichaje por el eterno rival –por una cantidad todavía no aclarada– frustró su llegada a Chamartín. Ahora, después de fichar por el PSG por más de 200 millones de euros, parece atrevido pensar que pueda acabar vestido de blanco. En primera instancia, porque el conjunto parisino no está dispuesto a dejarlo escapar después de lo gastado, y en segundo lugar, porque antes quiere ganar títulos con el conjunto de Unai Emery. Eso sí, el jugador habría incluido una cláusula para poder salir si el Madrid se interesaba en contratar sus servicios. ¿Mentira o verdad? He ahí la cuestión. De eso dependerá su futuro en 2018.

Mbappé

Por edad (19 años), cualidades (rapidez, conducción de balón, regate, gol…) y talento es el galáctico perfecto para el Madrid. Si a esto se le suma que Benzema no está en su mejor momento, al conjunto blanco le vendría muy bien adquirir un delantero. Él lo es y, además, está acostumbrado a jugar al máximo nivel. En su última temporada con el Mónaco marcó 44 goles y este curso ya suma 23 tantos. Es decir, Mbappé asegura el futuro. ¿El problema? El conjunto parisino pagó la friolera de 180 millones para hacerse con él y no está dispuesto a dejarlo escapar. Por todo eso, el equipo de Zidane tendría que desembolsar más de 200 millones de euros si quiere hacerse con sus servicios.

Eden Hazard

El centrocampista belga se ha ofrecido estas Navidades al Real Madrid. Su padre, en una entrevista al diario ‘Le Soir’, reconoció que si no ha renovado con el Chelsea es porque quiere vestirse de blanco. Hazard es de los que lo daría todo para jugar en el Bernabéu y, además, tiene condiciones para poder hacerlo: cuenta con 26 años, se encuentra en su mejor momento y tiene la experiencia que requiere el reto. ¿El problema? Ahora mismo no tiene hueco. Isco, Asensio, Marcos Llorente… Zidane tiene ahora mismos demasiada gente en la medular.

David de Gea

Su nombre todavía resuena entre las paredes del Bernabéu. Aquel fax frustró su llegada, pero no lo descarta en un futuro próximo. El portero del Manchester United sigue estando en la agenda del Real Madrid. Al fin y al cabo, cumple todos los requisitos mediáticos y deportivos. Vendría para sustituir a Keylor Navas, que ya cuenta con 31 años. No obstante, ahora mismo el candidato para ocupar la meta del Bernabéu es Kepa, que podría llegar durante este mercado invernal.

Harry Kane

Qué decir de él. Es, actualmente, el mejor delantero de Europa, el máximo artillero de 2018 con 56 tantos, dos más que Messi (54). Cuenta con la edad perfecta (24 años) y las cualidades que necesita cualquier delantero: rapidez, golpeo de balón, buena conducción y, sobre todo, mucho gol. Y esto último, precisamente, es lo que más falta le hace ahora mismo al Real Madrid. El mal momento de Benzema le abre las puertas de par en par. Eso sí, su fichaje costaría más de 200 millones de euros. Parece imposible que pueda llegar por menos dinero a jugar en el Bernabéu.

Pierre-Emerick Aubameyang

Es quizás el menos galáctico de todos. De hecho, no lo es. Sin embargo, lleva mucho tiempo apuntado en la agenda del Real Madrid. Él quiere fichar por el conjunto blanco y lo ha dicho siempre que se lo han preguntado. Eso sí, su edad (28 años) lo descarta prácticamente como futuro fichaje a pesar de que esta temporada ya sume la friolera de 21 goles. Desde el conjunto blanco prefieren gastar algo más e incorporar a alguien más joven que pueda ocupar durante mucho tiempo el puesto de delantero en el Santiago Bernabéu.

Paulo Dybala

Es el jugador perfecto, pero la Juventus no quiere dejarlo escapar. De hecho, ha rechazado la oferta del Manchester United, que habría ofrecido 80 millones más Mhikitaryan para hacerse con el delantero. Pero no será así. Dybala se quedará hasta final de temporada en el conjunto italiano –con el que, por cierto, renovó este mismo año– y esperará a verano para resolver su futuro. Para que él decidiera salir y el club optara por vender tendría que llegar a Turín una oferta astronómica de dinero.

Mauro Icardi

El argentino ha sonado para incorporarse en este mercado de invierno. Por condiciones, es el perfecto para llegar ahora mismo al Real Madrid: al equipo de Zidane le falta gol y él podría jugar la Champions. Sin embargo, Icardi prefiere acabar la temporada en el Inter de Milán –lleva 17 goles– y llegar al Mundial con minutos suficientes como para pelear por la titularidad en la selección argentina. Eso sí, después de la cita de este verano, cambiará de aires casi con toda seguridad.