Piqué entrevista a Neymar: sus cinco errores como periodista

Gerard Piqué se estrenó como periodista entrevistando a Neymar para el portal estadounidense The Players’ Tribune. “Es la primera vez que lo hago”, finalizó la conversación, entre risas, el jugador del Barcelona y de la selección española. Y, obviamente, como cualquier persona que se inicia en algo, el central cometió algunos errores de principiante. ¿En qué sentido? A eso vamos… Antes, no obstante, toca contextualizar la realidad.

Pongamos que Piqué hubiera entrado en la facultad de periodismo, que hubiera hecho prácticas en EL ESPAÑOL y que se hubiera quedado con contrato. En ese caso, le habría costado más conseguir la entrevista –no hace falta explicar las razones– y, de conseguirla, habría tenido poco tiempo para preguntar –sin entrar en más detalles–. Pero eso no importa. Pongamos que Gerard logra acceder a Neymar y lo convence para que le preste el tiempo dedicado a The Players’ Tribune. En ese caso, pongamos que la charla entre ambos se tuviera que publicar en un medio nacional, en un determinado momento (Navidades) y que necesitara ‘venderle’ a su jefe un titular para el periódico.

Pongamos, por tanto, que el joven periodista tiene que hacer frente a todo lo anterior (lo sentimos, Piqué, así es nuestra vida y nuestro trabajo) y hubiera llegado a la redacción con el material publicado en The Players’ Tribune. ¿Qué le diría el redactor jefe de una web generalista? ¿Sufriría alguna crítica por parte de sus compañeros de profesión? Seguramente, aunque esto no es una ciencia exacta, los errores señalados serían los siguientes.

Por tanto, celebrando el estreno de Gerard como periodista, en EL ESPAÑOL nos permitimos darle al jugador del Barcelona algunos consejillos. Sin ánimo de frustrar su carrera como periodista, sino con la voluntad de hacerle progresar y que pueda presentar su candidatura, por ejemplo, a trabajar en este diario. Y, sí, quizás tampoco este artículo responda periodísticamente a lo que exige la profesión, pero, a veces, como bien sabe el central del Barcelona, es necesario saltarse el guión.

ENTREVISTA DESCONTEXTUALIZADA

Piqué y Neymar hablan sobre diferentes mundiales durante el 90% de la entrevista. ¿El problema? La conversación entre ambos se publica en Navidad. En cualquier medio nacional, esta misma charla encontraría hueco antes de la cita de este verano, pero no ahora. Cualquier redactor jefe se la ‘guardaría’ para ‘darla’ los meses previos a Rusia 2018. En diciembre, con los octavos de la Champions por delante o la liga francesa en marcha, las preguntas a realizar serían otras. Pero, incluso aceptando la temática elegida por Gerard, se echarían en falta algunas cuestiones. Por ejemplo, qué ha cambiado desde que Tite se hizo cargo de la selección.

Gerard Piqué pregunta a Neymar.

PREGUNTAS DEMASIADO BÁSICAS

El central del Barcelona, que tiende a salirse del ‘tiesto’ cuando le toca responder, no lo hace a la hora de preguntar. ¿Cuál es tu primer recuerdo en un Mundial?, ¿el jugador que más te impresionó?, ¿tu mejor y tu peor momento?, ¿os veis favoritos?, ¿cómo ves a Mbappé?, ¿quién va a dar la sorpresa en Rusia? Estas son algunas de las cuestiones que realiza Gerard Piqué. De entre todas, la más interesante es en la que Neymar explica cómo fue su lesión en los cuartos de final de 2014 frente a Colombia, qué sintió al ver el 1-7 de Alemania por la televisión o qué le dijeron en el hospital tras el partido. El resto son demasiado básicas.

PREGUNTAS QUE SE ECHAN EN FALTA

Cualquier pregunta, a menudo, versa sobre la actualidad. El periodismo se nutre del presente y no del pasado o del futuro –por muy próximo que sea éste–. De hecho, el lector lo que desea saber es qué ha pasado recientemente. ¿Y qué ha ocurrido? Que Neymar se marchó del Barcelona pese a haber renovado meses antes, que ha tenido algún problemilla en el PSG con Cavani –aunque ya parezca resuelto–, cómo es su relación con Emery, en qué se diferencia la liga francesa de la española…. Las preguntas a realizar son múltiples. Piqué, sin embargo, circunscribe la entrevista a hablar de los mundiales.

*Puede pasar que el club o el jugador no le dejen preguntar al entrevistador por determinadas cuestiones. Esto pasa. En ese caso, la entrevista violaría cualquier código ético.

Neymar y Gerard Piqué.

PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD

¿Cuántas veces puede sentarse un redactor de un periódico de tirada nacional al uso con Neymar? Quizás una. O puede que ninguna. Por tanto, el periodista debe preguntarle por lo importante, y no por lo secundario. Preguntas como quién es su jugador favorito o cuál es su mejor recuerdo de un Mundial se pueden hacer en una rueda de prensa. Piqué, por tanto, si fuera un trabajador de un medio, habría perdido la oportunidad de entrar en profundidad en otras cuestiones.

PROTAGONISMO DEL ENTREVISTADOR

El periodista, enseñan en la facultad, no puede ser jamás el protagonista (aunque esto, últimamente, cada vez se cumpla menos), y Piqué lo es en su charla con Neymar. Opina (“yo creo que estáis por encima del resto”, sentencia al preguntarle por el favoritismo de la selección brasileña en el Mundial), interviene (“iba a decir la misma selección yo también”, confiesa cuando Neymar se aventura a vaticinar que Islandia será la sorpresa en Rusia) e introduce detalles personales que, en teoría, no interesan al espectador/lector (“yo estaba en Las Vegas” cuando el 1-7 a Brasil).

P. D: *Este artículo no pretende dar lecciones a nadie. Habla de una entrevista, la realizada por Piqué a Neymar, y de los posibles ‘errores’ cometidos por el jugador del Barcelona. ¿Quiere decir esto que en esta web, o en muchas otras, se atienda estrictamente a las reglas impuestas por la profesión? Obviamente, no. El periodismo no es una ciencia exacta y como tal hay que tomarla. En cualquier caso, Gerard, bienvenido.