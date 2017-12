Jorge Sampaoli insulta a un policía: "¡Boludo, ganás 100 pesos por mes!"

"¡Boludo, ganás 100 pesos por mes!". La frase es de Jorge Sampaoli, entrenador de la selección argentina. El extécnico del Sevilla se encaró con un policía durante la madrugada de este domingo en un control de tráfico que no le sentó muy bien al míster argentino. Y eso está levantando mucha polémica en Argentina, que consideran que

Sampaoli gritó e insultó al agente cuando circulaba a un hotel en Casilda (ciudad de la provincia de Santa Fé, en el este de Argentina) y fue parado para realizar un control, pero que acabó mal por los gestos del entrenador argentino, que humilló verbalmente al policía tal y como se recogió en un vídeo que ha sido difundido por las redes sociales.

"Me hacés caminar dos cuadras, boludo. Ganás 100 pesos por mes", le dijo Sampaoli con la intención de ridiculizar al agente. 100 pesos corresponde a unos 5,5 euros. El suceso ocurrió a las 5:30 horas del domingo 24 cuando el técnico argentino regresaba de la boda de su hija Sabrina.

Según informan medios argentinos, el agente de tráfico paró al vehículo cuando se dio cuenta que viajaban ocho personas en el coche, por lo que pidió a todos los ocupantes que salieran del automóvil. La conductora era una mujer que dio negativo en el control de alcoholemia.

Samapoli, tal y como se ve en el vídeo, sale gritando y gesticulando del coche mientras dos de las personas que viajaban con él le intentan calmar. Es en ese momento cuando suelta la mencionada frase. Sampaoli no fue en ningún momento detenido y llegó al hotel caminando.

Federico Censi, secretario de seguridad de la ciudad de Casilda, informó que el técnico de Argentina les llamó para pedir disculpas: "Se mostró arrepentido diciendo que estaba muy bien lo que estábamos haciendo en materia de tránsito, que él se había enojado porque se tenía que ir caminando", comentó.

Desde la Federación Argentina no se ha hecho ningún comentario oficial sobre el gesto de su seleccionador, que está indignando a gran parte de Argentina, pero sí ha difundido un comunicado del propio Sampaoli.

"Me siento totalmente arrepentido de lo ocurrido. El enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias. Entiendo que los controles de vialidad en Argentina son muy importantes para la seguridad de todos. El respeto a ellos salva vidas", reza el comunicado.

"Quiero pedir especiales disculpas al oficial al que agredí verbalmente. Lo haré individualmente, como ya lo hice con la Municipalidad de Casilda. Bajo ningún punto de vista, yo entiendo que una persona es lo que gana. El salario no representa las cualidades ni el valor de ningún ser humano", añade.