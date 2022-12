Indignación en Francia por un gol de Argentina que no debió valer: por qué el 3-2 tuvo que anularse

Indignación en Francia por un gol de Argentina que no debió valer

Tras más de una hora de partido a remolque, Francia reaccionó al ritmo de Kylian Mbappé en la final del Mundial, pero se acabó quedando con la miel en los labios. De nada sirvieron las dos veces que el delantero galo empató el partido, en el tiempo reglamentario y en la prórroga. La tanda de penaltis dejó al país galo sin su segunda corona consecutiva en el fútbol mundial.

En Francia no están encajando del todo bien la derrota y este lunes hay una jugada que se está comentando mucho allí. Se trata del gol que anotó Messi en la prórroga y que puso el 3-2 en el marcador. Aunque luego Mbappé acabaría igualando otra vez desde el punto de penalti, la prensa francesa denuncia que el tercer tanto argentino no debió subir al marcador.

"¿Por qué no se debió conceder el tercer gol de Argentina?", se pregunta el diario L'Équipe. La realidad es que los franceses, con el reglamento en la mano, tienen razón en sus protestas: cuando el balón cruzó la línea de gol, varios miembros del banquillo de Argentina estaban pisando el terreno de juego. La norma no lo permite y, por tanto, el gol no debió haber valido.

La protesta de L'Équipe sobre el tercer gol de Argentina en la final del Mundial

L'Équipe utilizó una imagen de Reuters en la que se ve a Koundé tratando de despejar el balón rematado por Messi desde el interior de la portería. Al fondo, señalados con un círculo en rojo, se ve ya a varios suplentes de la 'Albiceleste' pisando el terreno de juego.

"Según el reglamento, el segundo gol de Lionel Messi, en la prórroga, debería haber sido anulado por el árbitro del partido, Szymon Marciniak. Varios suplentes argentinos ya estaban en el terreno de juego antes de que el balón cruzara la línea de gol de Hugo Lloris", dice la noticia. La imagen genera dudas al estar ya el balón dentro de la portería, pero otra toma revela que los jugadores ya habían traspasado la línea antes del gol.

¿Qué debía haber ocurrido entonces? El cuarto árbitro (o el VAR) debería haber avisado al colegiado, el polaco Marciniak, quien debería haber dado tiro libre para Francia desde la posición en la que se produjo la infracción. Es una razón surrealista, ya que ninguno está cerca de influir en la jugada del gol, pero la regla es clara.

Así se refleja en la Ley 3, párrafo 9 de las Leyes del Fútbol: "Si después de marcar un gol, el árbitro se da cuenta antes de que se reanude el juego de que otra persona estaba en el terreno de juego en el momento en que se marcó el gol: el árbitro debe anular el gol". si la persona extra era: un jugador, suplente, jugador sustituido, jugador expulsado u oficial del equipo que marcó el gol; el juego debe reiniciarse con un tiro libre directo desde el lugar donde se encontraba la persona extra".

