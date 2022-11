Eden Hazard: "Alemania habría hecho mejor no tapándose la boca y ganando su partido"

Eden Hazard se ha desmarcado del conflicto entre varios países como Bélgica, del que es capitán, contra la FIFA por la prohibición de los brazaletes arcoíris. El futbolista del Real Madrid fue titular este miércoles en la victoria contra Canadá (1-0) y lució una banda con el lema 'No Discrimination', impulsado por el organismo internacional.

Tras el partido fue preguntado por este asunto y se mostró algo molesto por tener que responder. En declaraciones recogidas por RMC Sport, Hazard dijo que prefiere hablar de fútbol y dejó unas polémicas palabras sobre el gesto de Alemania. Los jugadores germanos se taparon la boca en la foto de equipo en señal de protesta por la prohibición de la FIFA.

"No me siento cómodo hablando de ello porque estoy aquí para jugar al fútbol", comenzó a decir el '10' de la selección belga. Hazard sencillamente dice que no usó el brazalete arcoíris ante la amenaza de FIFA de sancionar deportivamente al que lo hiciera. Las siete federaciones de la campaña One Love impulsaron la renuncia al gesto ante la posibilidad de verse perjudicados durante el Mundial.

Los jugadores de Alemania posan tapándose la boca antes del inicio del partido frente a Japón Reuters

Hazard lo explicó así: "No quería empezar el partido con una tarjeta amarilla, habría sido negativo para el resto del torneo. Si tuviera que hacerlo de nuevo, quizá lo pospondría", dijo sobre la renuncia a usar el brazalete. En el Mundial, cuando un jugador acumula dos amarillas es sancionado de cara al siguiente partido.

Sobre si le gustó el gesto de Alemania antes de su partido contra Japón, Hazard dijo esto: "Sí, pero luego perdieron el partido". La selección que dirige Hansi Flick, enmarcada en el grupo de España, perdió 1-2 en su debut en el Mundial y se complicó la vida en el torneo tras estar en el centro de atención por su reivindicación.

Hazard cree que este asunto puede pasar factura a los futbolistas y deja caer que pudo ocurrirle eso a los alemanes: "Habría sido mejor que no lo hicieran y que ganaran. Estamos aquí para jugar al fútbol, no estoy aquí para transmitir un mensaje político. Hay gente que es más indicada para hacerlo. Nosotros queremos centrarnos en el fútbol".

Tras los rumores de que el portero y capitán de Alemania, Manuel Neuer, llevaría el brazalete arcoíris, los jugadores de Alemania se taparon la boca durante la foto de equipo. Previamente, el segundo asistente del cuerpo colegial acudió a comprobar el brazalete que lucía el portero del Bayern de Múnich.

