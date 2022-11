De Bruyne retrata a la FIFA: "No sé por qué me han dado este trofeo"

Kevin de Bruyne realizó un valioso ejercicio de sinceridad y de paso dio un 'zasca' a la FIFA tras su debut en el Mundial de Qatar. El jugador de la selección de Bélgica fue elegido el mejor del partido contra Canadá (1-0 con victoria para los Diablos Rojos), pero al recoger el premio no parecía demasiado contento.

Es porque sentía que no se lo merecía y que la organización podía haber ido a lo fácil para elegir al galardonado: "No he jugado un buen partido hoy. No sé por qué me han dado el trofeo al mejor jugador del encuentro. Quizás por el nombre. No tengo ni idea. No creo que jugué un partido tan bueno", dijo en rueda de prensa.

Fue una victoria agridulce para la selección de Bélgica, que dejó muchas dudas en su estreno en el Mundial. Canadá, a priori una de las cenicientas del grupo, superó por momentos a la tercera mejor selección de la Copa del Mundo de hace cuatro años, celebrada en Rusia.

[El mal trago de Infantino en Qatar: dos ministras se ponen el brazalete arcoíris en el palco]

"Conseguimos los puntos, que es lo que cuenta, pero tenemos que ser realistas. Tenemos que hacerlo mejor. Incluido yo mismo", dijo De Bruyne en zona mixta tras el encuentro. "No supimos construir las jugadas. Pero sabemos lo que tenemos que cambiar. Nos faltó precisión, incluso por mi parte, pero hubo un espíritu de lucha por parte de todos; que es lo mínimo que se puede pedir", continuó con sus explicaciones.

Su discurso en zona mixta era parecido al que luego dejó en rueda de prensa: 2Nos faltó espíritu de lucha en la primera mitad. Ese siempre ha sido un poco nuestro problema. El trabajo duro es un requisito mínimo si las cosas no salen bien y lo hicimos. Pero el juego necesita mejorar. No creo que estuviéramos estresados. No puedo hablar por los demás, pero siempre me he mantenido muy tranquilo. Simplemente nos lo estábamos poniendo difícil a nosotros mismos".

De Bruyne también fue protagonista al no celebrar el gol de Batshuayi que les dio la victoria y discutir mientras con su compañero Alderweireld, una circunstancia que explicó: "Creo que había espacio para jugar más al fútbol y estábamos buscando demasiado el balón largo, al espacio. De eso se trató", concluyó. Bélgica debe meditar sobre lo ocurrido y dar una vuelta de tuerca a su desempeeño en el campo antes de que sea demasiado tarde.

Sigue los temas que te interesan