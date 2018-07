Luis Enrique habla como seleccionador de España: "A la prensa la voy a tratar como se merezca"

Luis Enrique ha hablado por primera vez como máximo responsable de la selección española de fútbol. El extécnico del Barcelona, en una entrevista con Cuatro, ha contestado a todos los temas que se le han planteado. Respecto a la prensa, ha sido claro: "Como siempre, no puedo mejorar, os voy a tratar como os merezcáis, tengo 48 horas y va a ser difícil cambiar, soy consciente de hasta dónde he llegado en mi carrera".

En cuanto a su nuevo cargo, ha sido claro: "No sé si es un sueño, pero me hace ilusión, he tenido la suerte de ser internacional, sufrir y disfrutar con la camiseta de España en muchos campeonatos y tengo ilusión; estoy contento y motivado".

No pretende eludir las criticas: "¿En España? Es imposible... Sé lo que significa ser entrenador, la crítica es anexa a cualquier cargo en este país". Y ha terminado diciendo querer "mucho a los antimadridistas".