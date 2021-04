Jean Michel Aulas carga duramente contra Agnelli: "Estoy decepcionado, me ha engañado"

Jean Michel Aulas no solo es el presidente del Olympique de Lyon, sino que además es un directivo que cuenta con un gran peso en el fútbol europeo por su amplia trayectoria. Es una persona muy cercana a Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, y por ello ha vivido con especial tensión los últimos días de movilización provocados por la salida a la luz del proyecto de crear una Superliga Europea.

Este nuevo proyecto que pretendía dinamizar el fútbol que tanto FIFA como UEFA se han encargado de destruir en los últimos años, no había cuajado en Francia, donde el PSG había rechazado formar parte de la idea en un principio. Sin embargo, no ha sido el único gran equipo que se ha mostrado contrario a este proyecto lanzado por Florentino Pérez y por Andrea Agnelli, presidente y vicepresidente del proyecto.

El presidente del Olympique ha concedido ahora una entrevista para transmitir como vivió las horas y los días en los que la Superliga Europea estuvo de rabiosa actualidad con anuncios y comunicados oficiales anunciando tanto la salida a la luz del nuevo proyecto como la posterior desbandada de equipos ingleses que precipitó el aplazamiento de la ya famosa Superliga Europea.

Logo de la Superliga Europea con los escudos de los doce clubes que firmaron el acuerdo inicialmente

Aulas ha hablado con el medio francés L'Equipe donde ha trasmitido sobre todo su sorpresa al ver que todo lo que ha sucedido en los últimos días, especialmente cuando nadie les transmitió nada ni en las reuniones de la ECA, asociación que antes presidía Agnelli y que ahora tiene al mando a Nasser Al-Khelaifi, ni en el Comité Ejecutivo de la UEFA, institución que ha incorporado a Rummenigge recientemente.

Señala a Agnelli

Así ha cargado Aulas contra Agnelli, todavía presidente de la Juventus y vicepresidente de la Superliga: "Había dicho claramente que no formaríamos parte porque creo que este tipo de organización no es compatible con lo que quieren los aficionados. En el fútbol, cada equipo debe tener su oportunidad. Es uno de los pocos deportes en los que todos pueden vencer a todos. No creo en ninguna liga privada".

"Tuvimos una junta de la ECA, el viernes por la mañana, que había validado la última negociación con la UEFA sobre la Champions League. La UEFA había aceptado la petición principal de la ECA, que era tener una gobernanza compartida para gestionar las Copas de Europa. Fue aún más increíble ver salir este proyecto de la Superliga. Nos habíamos reunido dos días antes con los principales clubes, incluidos los doce en el origen de esta Superliga, y no había habido oponentes".

III edición del World Football Summit Juan Carlos Hidalgo Agencia EFE

Aulas, a pesar de rechazar frontalmente la Superliga Europa, señala principalmente a Agenlli: "Había intentado llamar a Andrea Agnelli el domingo y no me había respondido. Lo hablé con Ceferin. La decepción es inmensa con este hombre. Al menos me hubiera gustado que dijera, sábado o domingo, que algo iba a pasar. Seguramente tenía buenas razones, pero no las conocíamos. Crea un verdadero problema básico. Tengo la sensación de que me han engañado".

Ataque a Florentino Pérez

Sin embargo, no solo ha cargado contra el presidente de la Juventus, sino que también lo ha hecho contra el Florentino Pérez: "Me sorprendió un proyecto tan débil y con improvisación viniendo de Florentino Pérez, al que conozco muy bien y es muy pragmático, con valores. El hecho de que JP Morgan se comunicara muy rápido el lunes por la mañana para decir que habían dado un compromiso de más de 6.000 millones de euros, demuestra que hubo cosas coherentes. Después seguramente hubo elementos que vinieron a debilitarlo. Me sorprendió mucho ver cómo este castillo de naipes se desmoronaba tan rápido como apareció".

Por último, el máximo dirigente del Olympique de Lyon asegura que el fútbol europeo ya no volverá a ser igual después de esta división: "¿Como si nada hubiera pasado? ¡No! He leído detenidamente lo que dice Rummenigge. Explica que debemos intentar construir puentes a pesar de los muros. Pero nunca volverá a ser el mismo. Debemos asegurarnos, si se hace su regreso, que hay un compromiso a largo plazo para no verlos lanzar de nuevo en este tipo de iniciativas".

