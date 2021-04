La dura respuesta de Tebas a Laporta: "Que se centre en resolver los problemas del Barça"

Javier Tebas, ha respondido directamente al presidente culé con respecto a su defensa de la Superliga este jueves. "Que Laporta se centre en resolver los problemas que tiene en el club en vez de defender una Superliga que está muerta. Tienen que reestructurar su deuda y trabajar para que su equipo pueda ser competitivo la próxima temporada", sentenció directamente un Javier Tebas muy crítico con la posición de Real Madrid y Barça.

"Laporta hace unas semanas, en campaña electoral, ya pensaba otra cosa y ahora parece el máximo defensor", concretó el presidente de LaLiga una vez el dirigente ha roto su silencio en TV3. "Tenemos una posición de prudencia. Es una necesidad, pero la última palabra la tendrán los socios. Los clubes grandes aportamos muchos recursos y debemos decir la nuestra respecto al reparto económico", explicó el presidente culé.

Además, ha asegurado que ha habido conversaciones hasta el pasado viernes, basándose en la presencia de estos clubes en las últimas reuniones de UEFA. "Diálogo ha habido hasta el viernes donde estaban estos clubes. Todos votaron a favor de la reforma de la Champions. Después hubo un comité de UEFA de competición y allí también lo aprobaron. Si dialogar es dar lo que quieren, no. Dialogar es que vuelvan a las instituciones. Ya había un acuerdo, pero había algunos clubes a los que no les gustaba han tratado de reventar el sistema", explica el responsable de la patronal del fútbol español.

También ha valorado positivamente que el final de "las amenazas" haya sido este: "En 48 horas se ha desvanecido de una manera importante. Se está disolviendo como un azucarillo. En mi opinión, creo que la amenaza de los clubes grandes ya no va a existir. Lo positivo es que hemos terminado con la amenaza. Lo negativo es cómo se hacen las cosas, el mensaje de los clubes. No se puede decir que vienen a salvarnos de la ruina, que las ligas nacionales no salen perjudicadas y que si tan bueno fuera para el fútbol, no lo habrían hecho clandestinamente. Muchos de esos clubes sabían que no era bueno para las ligas nacionales".

