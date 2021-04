Tebas amenaza a Real Madrid y Barça: "Habrá que ver si juegan la próxima Champions"

Los 39 clubes del fútbol profesional español que no estaban adscritos a la Superliga Europea han estado reunido este jueves para dar un mensaje unánime contra esta nueva competición. Javier Tebas, junto a los presidentes de Sevilla FC (José Castro), Real Betis (Ángel Haro), Levante (Quico Catalán), Valencia (Anil Murthy) y Villarreal (Fernando Roig), ha dado respuesta clara y certera a lo sucedido en estos últimos días con el objetivo de aclarar a todo el público de La Liga la postura del campeonato nacional.

No prevé sanciones para los tres clubes y espera que pueda volver a entablar conversación con ellos: "Que sigan estando. Ellos no han abandonado LaLiga, nosotros seguimos igual. Son clubes igual de la competición. No he hablado con ninguno de los tres. Hablé con Florentino Pérez hace unos meses y le dije que estaba equivocado. Con Laporta hablé hace unas semanas le dije que estaba equivocado. Con Miguel Ángel hablé la semana pasada cuando me comunicó que habían entrado. Él no han estado en las negociaciones".

Eso sí, no promete lo mismo en Europa. Ha descartado que el Real Madrid pueda ser apeado de la presente Champions League, pero no descarta que ellos y el Barça puedan no jugar la próxima edición. "Ceferin se refería a que hay una posibilidad mínima de tomar alguna mediada en esta temporada. La competición en las competiciones europeas es voluntaria, hay que firmar un documento de adhesión. Habrá que ver si el Real Madrid y el Barça firman para la próxima temporada. Eso se hace en el mes de mayo", concreta Tebas.

Eso sí, ante la insistencia de Florentino Pérez de que la Superliga sigue existiendo, Tebas se ha mostrado muy contundente. "Yo no sé si es la 'biSuperliga', o 'TriSuperliga', porque quedan dos o tres. No se puede crear lo que ellos quieren crear. Los equipos alemanes jamás van a estar. Los clubes franceses jamás van a estar en esta competición. La Superliga, tal y como está concebida, está muerta. Que sean realistas. Tocar la puerta ahora para una negociación es hasta cínico", argumenta el presidente de LaLiga.

Preocupado

Tebas se ha mostrado preocupado por la postura de la FIFA, ya que no se fía del todo de Gianni Infantino. "El papel de Infantino en esto me preocupa. El discurso fue contundente, pero los hechos de los que tengo conocimiento respecto a la Superliga, no es lo que dice. Los propios clubes de la Superliga iban diciendo que Infantino les apoyaba. Ceferin cree más a Infantino de lo que yo lo creo", concretó el presidente de LaLiga.

Además, en esta guerra se ha puesto del lado de PSG. Aún así, Tebas ha querido dejar claro que sigue enfrascado en su lucha contra los 'clubes estado'. "Si tenía que estar en contra de la Superliga porque el PSG estuviera en contra también, no podía ser. Sigo pensando lo mismo el PSG y el Manchester City. Voy a seguir defendiendo la misma postura, tienen que tener más control. Me consta que en los últimos años no han hecho ninguna barbaridad. Al-Khelaifi ha sido un hombre coherente con lo que ha dicho en las reuniones de ECA", explicó Tebas.

