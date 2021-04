Javier Tebas descarta la expulsión del Real Madrid de la Champions League esta temporada

Javier Tebas ha explicado las palabras del presidente de UEFA sobre una posible sanción al Real Madrid con ser expulsado esta temporada de la Champions League: "Ceferin se refería a que hay una posibilidad mínima de tomar alguna mediada en esta temporada. La competición en las competiciones europeas es voluntaria, hay que firmar un documento de adhesión. Habrá que ver si el Real Madrid y el Barça firman para la próxima temporada. Eso se hace en el mes de mayo".

También expresó su repulsa al razonamiento de las pérdidas de los grandes clubes: "Lo que no se puede hacer esto de un tema aislado, que es la pandemia. Históricamente han dado todos beneficios. No es cierto que todos los clubes grandes dan pérdidas. Desde la época Florentino y Bartomeu, Real Madrid y Barça no han dado pérdidas, y el Atlético de Madrid lleva varios años sin dar pérdidas".

Además, ha asegurado que ha habido conversaciones hasta el pasado viernes, basándose en la presencia de estos clubes en las últimas reuniones de UEFA. "Diálogo ha habido hasta el viernes donde estaban estos clubes. Todos votaron a favor de la reforma de la Champions. Después hubo un comité de UEFA de competición y allí también lo aprobaron. Si dialogar es dar lo que quieren, no. Dialogar es que vuelvan a las instituciones. Ya había un acuerdo, pero había algunos clubes a los que no les gustaba han tratado de reventar el sistema", explica el responsable de la patronal del fútbol español.

También ha valorado positivamente que el final de "las amenazas" haya sido este: "En 48 horas se ha desvanecido de una manera importante. Se está disolviendo como un azucarillo. En mi opinión, creo que la amenaza de los clubes grandes ya no va a existir. Lo positivo es que hemos terminado con la amenaza. Lo negativo es cómo se hacen las cosas, el mensaje de los clubes. No se puede decir que vienen a salvarnos de la ruina, que las ligas nacionales no salen perjudicadas y que si tan bueno fuera para el fútbol, no lo habrían hecho clandestinamente. Muchos de esos clubes sabían que no era bueno para las ligas nacionales".

