Sorteo de Champions League 2026, hoy en directo | Última hora de los bombos y rivales del Real Madrid, Barcelona, Atlético, Betis y Villarreal

El sorteo de la UEFA Champions League dará inicio a las 18:00 horas.

La Champions League mantiene el formato de fase de liga con 36 equipos. Cada club disputará 8 partidos contra 8 rivales distintos.

⚽ ¿Cuáles son los bombos del sorteo de la Champions League?

Bombo 1: PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Bombo 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting de Lisboa, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.

Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como, RC Lens, Viking FK y Sabah FC.