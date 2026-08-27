Sorteo de Champions League 2026, hoy en directo | Última hora de los bombos y rivales del Real Madrid, Barcelona, Atlético, Betis y Villarreal
Real Madrid, Barça, Atlético, Betis y Villarreal conocerán a sus rivales de de la Champions League 2026/27 a partir de las 18:00 h.
El sorteo de la UEFA Champions League dará inicio a las 18:00 horas.
La Champions League mantiene el formato de fase de liga con 36 equipos. Cada club disputará 8 partidos contra 8 rivales distintos.
⚽ ¿Cuáles son los bombos del sorteo de la Champions League?
Bombo 1: PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, FC Barcelona y Atlético de Madrid.
Bombo 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting de Lisboa, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.
Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.
Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como, RC Lens, Viking FK y Sabah FC.
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Sorteo de Champions League 2026, hoy en directo | La gran novedad del sorteo: la "regla de los tres años"
Entre las normativas de la UEFA destaca la restricción que impide repetir un mismo enfrentamiento con la misma localía durante tres ediciones consecutivas de la fase de liga.
Esta regla condiciona directamente el sorteo de hoy para el Real Madrid y el Liverpool. Al haber disputado sus duelos en Anfield tanto en la temporada 2024/25 como en la 2025/26, es imposible que el conjunto inglés vuelva a ejercer de local ante los blancos en esta liguilla. Sin embargo, el cruce sigue siendo viable si la bola asigna el partido en el Estadio Santiago Bernabéu.
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Sorteo de Champions League 2026, en directo | ¿Cuáles son los bombos del sorteo?
Los 36 equipos participantes en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27 están distribuidos en cuatro bombos de nueve clubes cada uno.
Bombo 1: PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, FC Barcelona y Atlético.
Bombo 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV.
Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.
Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como, Lens, Viking FK, Sabah FC.
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Sorteo de Champions League 2026, en directo | ¿A qué hora es el sorteo hoy?
El evento arrancará a las 18:00 horas en el Grimaldi Forum de Mónaco. La ceremonia reunirá a los directivos de los 36 clubes participantes para definir los emparejamientos de la fase de liga.
Todos los aficionados podrán seguir la transmisión en directo mediante UEFA.tv, la plataforma Movistar+ y a través de EL ESPAÑOL.
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Sorteo de Champions League 2026, hoy en directo | ¡Bienvenidos a la cobertura!
El Grimaldi Forum de Mónaco acoge el sorteo más esperado del año: el sorteo de la UEFA Champions League 2026/27. Representantes de los 36 mejores clubes del continente ocuparán n sus asientos con expectación.
Hoy se decidirán los primeros ocho enfrentamientos cruciales para cada participante. El fútbol español tendrá cinco participantes: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis.
¡Síguelo en directo a través de EL ESPAÑOL!