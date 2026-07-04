José Manuel Mateo, 51 años, exfutbolista: "Nadie me ayudó a gestionar mi dinero y me rodeé de asesores financieros"

José Manuel Mateo, exfutbolista español que desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol modesto ha dejado entrever en los últimos años una imagen alejada del tópico del jugador que dilapida su fortuna.

Su trayectoria, marcada por un origen humilde y una incorporación tardía al profesionalismo pleno, ha condicionado de forma decisiva su relación con el dinero y la inversión.

En una conversación reciente en el podcast Los Fulanos, Mateo desgranó cómo su educación y sus experiencias laborales previas al fútbol profesional influyeron en su forma de gestionar sus ingresos.

Antes de consolidarse como futbolista, trabajó como soldador entre los 16 y los 20 años, una etapa que, según reconoce, fue clave para entender el valor real del dinero.

"Eso a mí sinceramente me dio también cosas para valorar el dinero, en el aspecto de decir: bueno, el dinero que se gana en el fútbol no es fácil ganarlo, pero también hay que saber administrarlo", explicó.

Esa mentalidad se tradujo en decisiones tempranas poco habituales en el ecosistema del fútbol profesional. Mateo priorizó la inversión patrimonial frente al gasto inmediato en bienes de lujo.

"Cuando firmé el contrato profesional, lo primero que hice fue meterme en un piso", recordó, subrayando que su objetivo era evitar caer en la tentación del consumo impulsivo que veía a su alrededor: "Que no se me escape esto de comprarme coche, ropa buena… que lo veías también por ahí".

Con el paso de los años y la mejora de sus contratos, el exjugador reconoce haber profesionalizado la gestión de su patrimonio mediante asesoramiento especializado.

"He tenido un asesor que lógicamente me ha gestionado un poco el dinero y las inversiones que he tenido que hacer", señaló, evidenciando una evolución natural hacia una planificación financiera más estructurada.

Fruto de esa estrategia, Mateo ha consolidado un patrimonio basado principalmente en activos inmobiliarios y otras inversiones diversificadas.

Él mismo lo resume al describir su situación actual: "Tiene patrimonio, tiene pisos, tienes alquileres, tienes inversiones". Sin embargo, lejos de normalizar ese estatus, insiste en transmitir a su entorno más cercano una visión realista del esfuerzo necesario para alcanzarlo.

En ese sentido, su discurso adquiere un tono especialmente pedagógico cuando habla de la educación financiera de sus hijos. Mateo se esfuerza por evitar que perciban su nivel de vida como algo habitual.

"No es una realidad lo que tienen en casa", advierte, recalcando que su posición responde a circunstancias específicas y a años de trabajo. "Que se lo tienen que ganar, que se lo tienen que currar, que tienen que estudiar para tener una posibilidad de optar a tener dinero".

Las palabras del exfutbolista reflejan una corriente cada vez más presente entre jugadores que han vivido de cerca las dificultades económicas antes del éxito: prudencia, diversificación y una clara conciencia de que la carrera deportiva es limitada.

En el caso de Mateo, esa combinación de origen humilde, experiencia laboral y asesoramiento profesional ha derivado en un modelo de gestión financiera que contrasta con los excesos tradicionalmente asociados al fútbol.