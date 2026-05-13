Roberto Carlos: "Tuve que empezar a trabajar con 11 años. Con mi primer salario compré una lavadora a mi madre"

Roberto Carlos, en su llegado a El Prado para el partido de Copa del Rey ante el Talavera. Europa Press

La carrera de Roberto Carlos estuvo repleta de títulos, noches inolvidables y éxitos con la selección brasileña y el Real Madrid. Sin embargo, mucho antes de convertirse en una leyenda del fútbol mundial, el exlateral atravesó una infancia complicada, marcada por las dificultades económicas y la necesidad de ayudar a su familia desde muy pequeño.

El brasileño recordó algunos de los episodios más duros de su niñez en São Paulo: “Tuve que empezar a trabajar con 11 años”. Explicó cómo organizaba sus jornadas para poder compaginar el empleo, los entrenamientos y los estudios sin abandonar ninguno de sus compromisos diarios.

Roberto Carlos contó que realizaba turnos de mañana porque, si no lo hacía así, no tenía tiempo suficiente para acudir después a entrenar. Aquella rutina se convirtió en una obligación demasiado exigente para un niño de su edad, aunque también terminó forjando el carácter competitivo y disciplinado que mostró durante toda su carrera deportiva.

Durante esa etapa trabajó en una fábrica textil y comenzó a aportar dinero a la economía familiar. El exfutbolista explicó que en casa atravesaban muchas dificultades y que cada salario suponía un alivio importante. Por eso, desde muy joven entendió el valor del esfuerzo y la responsabilidad dentro del hogar.

Uno de los recuerdos más especiales de aquellos años llegó con su primer sueldo. Roberto Carlos decidió utilizar aquel dinero para comprar una lavadora a su madre y una bicicleta a su padre, un gesto que todavía recuerda con enorme emoción. La escena reflejó la situación humilde en la que creció antes de alcanzar la élite del fútbol internacional.

Roberto Carlos y José Antonio Camacho, que entrenó a los veteranos del Real Madrid EFE

El exjugador nació en Garça, una pequeña localidad del estado de São Paulo, y pasó gran parte de su infancia junto a sus padres, Vera Lucía y Óscar da Silva. Las dificultades económicas marcaron profundamente aquellos años y obligaron a toda la familia a realizar sacrificios constantes para salir adelante poco a poco.

Pese a las complicaciones, Roberto Carlos nunca dejó de perseguir su sueño en el fútbol. Su familia insistió en que continuara entrenando y luchando por convertirse en profesional. Aquella confianza resultó fundamental para que el brasileño no abandonara el deporte, incluso en los momentos más complicados de su adolescencia.

Con apenas 14 años comenzó a destacar en las categorías inferiores del União São João y rápidamente llamó la atención de varios clubes brasileños. Más tarde llegarían Palmeiras, el Inter de Milán y el Real Madrid, donde terminó convirtiéndose en uno de los laterales más importantes de la historia del fútbol.

La trayectoria de Roberto Carlos acabó llena de títulos, reconocimiento internacional y estabilidad económica. Sin embargo, décadas después de alcanzar la fama, el brasileño continúa recordando con especial orgullo aquella primera lavadora comprada para su madre, un símbolo del sacrificio, las privaciones y el esfuerzo que marcaron su infancia.