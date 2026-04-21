Gerard Piqué (39), exfutbolista, sobre sus inversiones: "Mucha gente emprende para ganarse la vida y yo para pasármelo bien"

El nombre de Gerard Piqué ha trascendido definitivamente los límites del terreno de juego para instalarse en la narrativa de los grandes despachos internacionales.

A sus 39 años, el que fuera central del FC Barcelona y de la selección española ha consolidado un ecosistema empresarial que rompe con los esquemas tradicionales del deportista inversor.

Su estrategia, lejos de buscar únicamente la rentabilidad pasiva o el refugio en activos seguros, se basa en una filosofía de disrupción y entretenimiento que él mismo se encargó de definir de forma tajante durante una de sus intervenciones públicas más reveladoras.

Fue el 26 de septiembre de 2023, en el marco del foro tecnológico Sun&Tech celebrado en Málaga, donde Piqué desgranó su particular visión sobre el patrimonio y el riesgo. Ante un auditorio expectante en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital malagueña, el catalán lanzó una reflexión que hoy sigue siendo el pilar de sus movimientos financieros.

Al ser preguntado por su faceta como gestor, el exjugador afirmó textualmente: "Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien". Con esta frase, Piqué marcó una distancia clara con el modelo de negocio convencional, aunque matizó inmediatamente su postura ante los asistentes al añadir: "Intento ganar dinero con ello, pero esa no es la finalidad".

Gerard Piqué, con rostro serio. EFE

Esta mentalidad de inversión basada en la satisfacción personal y la creatividad ha sido el motor principal de Kosmos Holding, la empresa matriz desde la que ha transformado el consumo del deporte moderno.

Su proyecto estrella, la Kings League, nació precisamente de esa búsqueda de estímulos nuevos que, en palabras del propio Piqué durante aquella jornada en Málaga, responden a una motivación puramente emocional: "Siempre me he movido por sentimientos y sensaciones. Intento hacer cosas nuevas para que a la gente, cuando las vea, le explote la cabeza".

Para el exfutbolista, la seguridad financiera cosechada durante casi dos décadas en la élite le permite hoy apostar por ideas donde la innovación pesa más que el miedo al fracaso, una libertad que pocos empresarios pueden permitirse al inicio de sus carreras.

Sin embargo, tras esa fachada de entretenimiento se esconde un conglomerado sólido que diversifica en sectores estratégicos. Además de su exitosa incursión en los eSports y la gestión de eventos deportivos de alcance global, Piqué ha mantenido una fuerte presencia en el sector inmobiliario a través de Kerad Holding.

A esto se suma su propiedad del FC Andorra, club que ha profesionalizado bajo su gestión directa y que forma parte de su visión de negocio integral.

Para Piqué, el dinero sigue siendo el reflejo del éxito, pero su verdadera obsesión, tal como confesó en aquel foro, es el viaje y la capacidad de crear algo que genere emociones profundas en el público, demostrando que su retiro del fútbol no fue el final de su carrera, sino el inicio de una era como magnate del entretenimiento global.