Arbeloa: "¿Si Mbappé entiende al Real Madrid? Perfectamente; preguntadme cuando acabe la eliminatoria contra el Bayern"

Álvaro Arbeloa compareció este lunes ante los medios en la previa del encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League frente al Bayern de Múnich. El técnico del Real Madrid, sereno y confiado, anticipó una gran noche europea en el Santiago Bernabéu y destacó la importancia del momento que vive su equipo.

"Me gustaría ver un Madrid que siempre ha dado la cara ante grandes rivales. El Bayern está haciendo una temporada excepcional. Sabemos la exigencia que nos va a poner en el campo. La historia que tenemos con el Bayern siempre es especial. El Bernabéu va a vivir otra gran noche de Champions", afirmó Arbeloa.

El técnico quiso zanjar cualquier duda sobre la adaptación de Mbappé al Real Madrid. "Sabe perfectamente lo que es el Real Madrid, siempre ha soñado con jugar aquí. No es fácil lo que ha hecho para jugar aquí", respondió.

Mbappé se lamenta por haber fallado una ocasión durante el partido ante el Mallorca. EFE

Y remató con una frase que resonó como desafío: "¿Si Mbappé entiende al Real Madrid? Perfectamente; preguntadme cuando acabe la eliminatoria contra el Bayern".

Sobre el reto de integrar a sus estrellas, el técnico fue claro: "Está claro que Mbappé tiene condiciones distintas a la de Brahim y por ahí tenemos que jugar de una manera diferente. Pero estoy encantado de tener esos grandísimos jugadores a disposición. Mbappé vino para jugar este tipo de partidos.

También defendió el crecimiento del equipo con la presencia de Bellingham: "Lo que cambia es que somos mejor equipo, estoy convencido de ello. Bendito problema tener que encajar a Bellingham en el equipo".

Arbeloa rechazó cualquier escenario que no sea el triunfo. "No pensamos en no ganar la eliminatoria. Yo entiendo que tenéis que analizar todos los escenarios, pero para nosotros solo hay uno: ganar al Bayern, es lo que queremos y en lo que creemos".

En la misma línea, subrayó la mentalidad ganadora del vestuario: "Es un dato curioso y la mentalidad es la del Real Madrid, que es ganar. Yo siempre pienso que podemos ganar. En algunos partidos hemos encajado en los últimos minutos, pero esto es el Madrid y hay que intentar ganar siempre".

Arbeloa da órdenes a sus jugadores durante el partido contra el Mallorca. EFE

Respecto al estado anímico tras la derrota en Mallorca, Arbeloa reconoció: "El vestuario está como cualquier otro cuando se pierde. Quizás más dolido, porque si hay un club donde no se tolera la derrota, ese es el Madrid".

Sobre la implicación de sus jugadores, se mostró tranquilo: "Son partidos y contextos diferentes. Los jugadores saben perfectamente el partido que tienen por delante. No tengo que avisarles de nada. Son unos cuartos de final contra un equipo con el que tenemos una grandísima historia y con un Bernabéu enchufado".

El entrenador también elogió al rival y su técnico, Vincent Kompany: "El Bayern es un equipo muy, muy bien trabajado, que rápidamente ves sus señas de identidad y sus patrones de juego. Es un equipo muy agresivo en fase defensiva, que te lleva a situaciones con todos los jugadores replegando de una manera tremenda", dijo.

"Luego con balón te llevan a situaciones por fuera con jugadores con mucho talento. Me parece un equipo muy completo y con muchas armas. Kompany tiene merecido cada uno de los elogios porque está haciendo un trabajo tremendo en el Bayern Múnich", añadio.