La enésima exhibición de Raphinha marca el camino: vía libre para el 'empacho' de duelos entre Barça y Atlético de Madrid

Raphinha celebra uno de sus goles en el partido ante el Newcastle. REUTERS

58 millones fijos. Otros 9 variables. Ese fue el desembolso del Fútbol Club Barcelona en verano de 2022 por Raphinha. La cifra fue muy cuestionada y disparó debates de todo tipo en pleno agobio económico del club, más aún cuando no se trataba precisamente del jugador más exuberante.

Sin embargo, el tiempo ha terminado dándole la razón a los artífices de aquella operación que tan cara parecía al principio. Raphinha es ahora mismo el jugador más en forma del Barça, y hace mucho que se ha convertido ya en un auténtico líder sobre el terreno de juego.

Necesitaban los culés un salvavidas al que agarrarse para superar la eliminatoria ante el Newcastle, y el brasileño acudió puntual a la cita. Fue el hombre del partido. Marcó a pares, asistió, y fue de nuevo la mayor pesadilla para un rival al que masacró sin piedad alguna.

Raphinha celebra uno de sus goles contra el Newcastle en Champions League. REUTERS

El hombre definitivo

Raphinha participó de manera definitiva en cinco de los siete goles que marcó el Barça ante el Newcastle. La goleada escandalosa llevó el sello del brasileño, como también lo hizo el abultado marcador de hace apenas unos días ante el Sevilla.

El delantero marcó dos goles, fue objeto del penalti que empezó a desequilibrar la eliminatoria y repartió dos asistencias para sus compañeros.

Brilló él e hizo brillar al resto. A su son baila el Barça como quiere en ataque. Porque lo del Barcelona en defensa es otra historia. Sólo el potencial ofensivo tapa las carencias que siguen mostrando los de Hansi Flick partido tras partido.

Un festival

El peso de Raphinha en el partido es irrefutable. Y no sólo por sus múltiples goles y asistencias, sino porque fue el hombre que apareció en los momentos clave y que además empezó a allanar el partido con el primer gol.

Siempre tiene un mérito y una relevancia especial aquel que abre la lata, y ese fue una vez más Raphinha. Con el resultado de vuelta abriendo muchas inquietudes sobre el futuro en Champions del Barça, pronto el brasileño llegó para volcar un camión de tranquilidad y confianza.

🗣️ "Intento hacer siempre lo mejor para el equipo".



Raphinha, MVP de la noche con 2 goles y 2 asistencias.



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Apenas se habían jugado seis minutos cuando llegó el primer gol del delantero. Fermín, otro con la flechita para arriba permanentemente, combinó con Raphinha, que pisó área rival. Allí hizo un amago y, con una tranquilidad pasmosa, colocó el interior de su pierna izquierda para dar un pase a la red.

El Newcastle empató, pero muy pronto el Barcelona de nuevo tomó ventaja en el marcador gracias al tanto de Marc Bernal. Aquí Raphinha no influyó directamente como goleador o asistente, pero sí fue suyo el centro al área en la falta de la que nació el gol.

Raphinha, el desatascador

El desarrollo del partido empezaba a inquietar al Barça y el descanso asomaba sin que el marcador se decantara a su favor. No parecía el mejor escenario posible, pero entonces Raphinha volvió a tirar del carro.

El brasileño se disponía a rematar en el área pequeña a placer y sin portero un centro servido desde el costado derecho, pero entonces Trippier se cruzó en su camino. Le agarró claramente del brazo y le impidió llegar a ese balón.

Penalti claro y sin discusión. Lamine le pidió el lanzamiento, y el brasileño le entregó el balón de buena fe. Yamal se llevó el mérito de la finalización, pero quien propició la situación fue de nuevo Raphinha.

Raphinha y Lamine Yamal celebran uno de los goles anotados contra el Newcastle. REUTERS

La segunda parte culminó la obra de arte. Dos asistencias más y otro gol para la colección para firmar una tarde de ensueño. La primera de ellas, una maravilla al primer toque para dejar mano a mano a Fermín, la segunda, un córner medido a la cabeza de Araujo.

Para terminar, el regalo del Newcastle propició el doblete del brasileño. Un error garrafal en la salida del balón dejó en situación favorable a Raphinha, y en su actual estado de forma estas situaciones no las falla.

Mirando al Atlético

La exhibición de Raphinha ya pone en bandeja el reencuentro entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid.

Para palpar la eliminatoria no hace falta más que echar la vista unas semanas atrás y recordar lo que sucedió en la Copa del Rey.

En el Barça hay ambiente de venganza después de quedarse a medias en su intento de remontada. En el Atlético, entre esperanza por la exhibición del partido de ida y temor por todo lo que sufrió en el encuentro de vuelta.

Se van a hartar de estrechar sus manos Simeone y Hansi Flick en este momento de la temporada. No sólo se volverán a enfrentar en Champions, sino que también La Liga les regala un nuevo envite.

Justo antes de que arranque el cruce europeo entre ambos, el Metropolitano será testigo de otro choque entre colchoneros y culés en la competición regular. Habrá empacho del duelo Atlético - Barça, pero sin duda el plato fuerte será la eliminatoria europea.