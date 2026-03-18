Senegal pide una investigación internacional por corrupción de la CAF tras quitarle el título de la Copa África

El Gobierno de Senegal ha solicitado una investigación internacional tras la polémica decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de anular el título de campeona de la Copa de África a su selección nacional. La medida, anunciada ayer, otorgó el trofeo a Marruecos en una resolución sin precedentes que ha generado indignación tanto en el país como entre figuras del fútbol africano.

Según la CAF, la decisión se tomó debido a que los jugadores senegaleses abandonaron el terreno de juego en desacuerdo con un penalti señalado en su contra durante la final. El organismo considera que ese gesto constituye un abandono del partido y, por tanto, justifica el cambio del resultado oficial.

No obstante, tanto la federación senegalesa como el gobierno cuestionan la legalidad y proporcionalidad de la sanción.

Las autoridades senegalesas han calificado la medida de "arbitraria y contraria al espíritu deportivo" y han solicitado la intervención de organismos internacionales para esclarecer si existieron presiones o intereses externos en la decisión de la CAF.

"Senegal no puede tolerar una decisión administrativa que anula el compromiso, el mérito y la excelencia deportiva. Senegal rechaza categóricamente este intento injustificado de despojo y exige una investigación internacional independiente sobre la presunta corrupción en los órganos rectores de la CAF", subrayó el Gobierno.

Indignación y respuestas

Las reacciones en Senegal no se han hecho esperar. Varios jugadores, como Moussa Niakhaté y Pathé Ciss (centrocampista del Rayo Vallecano) han desafiado abiertamente a la CAF en redes sociales, posando con el trofeo y las medallas para reivindicar su título. La cuenta oficial de la selección también ha difundido imágenes de la celebración, convertidas en símbolo de resistencia para los aficionados.

Fuera del vestuario, el histórico entrenador Claude Le Roy ha denunciado presuntas presiones e influencias externas, señalando incluso a Gianni Infantino. Acusa a la CAF de haber perdido su independencia y de haber manchado la credibilidad del fútbol africano.

Senegal prepara ahora su recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Es su último cartucho para volver a conseguir el trofeo que ya se ganó en el terreno de juego. Mientras tanto, Marruecos hace oídos sordos y todavía no se ha pronunnciado ni celebrado sobre un título que ha ganado en los despachos.