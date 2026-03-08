Carlos Carbonell, exfutbolista, sobre sus inversiones: "Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos"

Carlos Carbonell, conocido en el mundo del fútbol como Tropi, decidió que su carrera no iba a acabar con la típica historia de "gané mucho y no sé dónde se fue el dinero".

El excentrocampista formado en la cantera del Valencia y con paso por el Atlético de Madrid, Recreativo o el fútbol de Chipre ha contado en varias entrevistas y en su propia cuenta de TikTok cómo gestionó sus años de profesional para convertir sus sueldos en patrimonio inmobiliario.

Carbonell explica que su salario, pese a lo que pueda parecer desde fuera, no era el de una estrella de élite. "Desde los 19 años hasta los 30 tuve sueldos de entre 40.000 hasta 150.000 euros", relata, antes de subrayar un matiz que repite siempre que puede: "No tuve un sueldo millonario".

Esa precisión es importante para él porque quiere demostrar que no hace falta ganar cifras astronómicas para empezar a invertir de forma seria. La diferencia, insiste, estuvo en las decisiones: "Tenía dos opciones: gastarlo en coches, fiestas o cosas innecesarias, o bien invertir en inmuebles".

Eligió lo segundo y lo hizo a un ritmo que hoy sorprende incluso a quienes conocen el mercado. "En menos de un año me compré nueve pisos", cuenta sobre la etapa en la que decidió acelerar al máximo la construcción de patrimonio.

Carlos Carbonell. EE

Aquella estrategia, apoyada en hipotecas y en una reinversión constante de los ahorros, le colocó en una posición poco habitual para un jugador que colgó las botas con poco más de 30 años. Su objetivo no era aparecer, sino generar una red de ingresos que le permitiría vivir de las rentas una vez terminada su carrera.

En su relación, Tropi insiste en que el punto de partida no fue una "corazonada" con el ladrillo, sino la formación. En la entrevista con Infobae admite que pasó horas consumiendo contenido de inversión y analizando números antes de dar el salto.

Esa capa de conocimiento le ayudó a no caer en los errores que él mismo había visto de cerca en otros vestuarios: "Muchos compañeros se gastaban el sueldo en cosas que no les daban nada a cambio. Yo quería que el dinero trabajara para mí, no al revés", resume en uno de sus vídeos.

Hoy, retirado del fútbol y convertido en divulgador de educación financiera en redes sociales, su mensaje se dirige sobre todo a los jóvenes que empiezan a cobrar su primer contrato profesional. Les anima a pensar a largo plazo y a no dejarse arrastrar por la presión del entorno.

Su historia funciona como advertencia y como ejemplo a la vez: con sueldos "normales" dentro del fútbol, y sin fichas multimillonarias, construyó una cartera de pisos que le permite encarar la vida después del deporte con una tranquilidad que muchos envidian.