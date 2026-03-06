El Atlético se pone a punto: la Real y una final anticipada de Copa del Rey antes del duelo de Champions frente al Tottenham

Jugador del Atlético de Madrid en el partido de Copa frente al Barcelona EFE

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad han conseguido clasificarse a la final de la Copa del Rey que se celebrará en Sevilla el próximo 18 de abril. Ambos equipos se enfrentarán este sábado en La Liga en lo que es una final anticipada.

Los madrileños llegan tras perder 3-0 ante el FC Barcelona en un partido lleno de tensión y donde los catalanes casi logran la remontada. Los del Cholo Simeone hicieron un gran esfuerzo físico los 90 minutos para aguantar el marcador que consiguieron a la ida.

Por otro lado, el equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo llega tras haber conseguido ganar en casa al Athletic Club por un gol a cero. Los donostiarras se llevaron el derbi vasco consiguiendo marcar en los dos partidos de la eliminatoria.

Ninguno de los dos equipos consiguió imponerse en el anterior partido de liga donde se enfrentaron. Fue el primer partido en los banquillos del entrenador de la Real donde consiguió dejar unas sensaciones diferentes a las que venía arrastrando el equipo.

Un Atleti impredecible

Los colchoneros están teniendo una temporada llena de altibajos, capaces de lo mejor y de lo peor. Los del Simeone no han mantenido una constancia en cuanto a resultados en la liga, provocando que no tengan opciones de disputar el título.

El Atlético ha tenido partidos donde ha rozado la perfección en el juego, como puede ser el partido de ida de la Copa contra el Barcelona. Sin embargo, también son capaces de dejarse puntos ante rivales inferiores, dejando un juego muy pobre y malas sensaciones.

Jugadores del Atlético de Madrid celebrando el pase a la final de Copa ante el Barcelona EUROPA PRESS

Aun así, el Metropolitano es un fortín para los colchoneros, que solo han perdido un partido de liga en esta temporada ante el Betis y otro partido de Champions ante el Bodo Glimt. Siendo uno de los equipos más fiables en casa de Europa.

Para este partido ante la Real puede salir cualquiera de las dos versiones de los madrileños. Que cuentan con la baja de Pablo Barrios y con la mirada puesta en la eliminatoria de octavos de Champions ante el Tottenham, que se disputará el siguiente martes.

La Real en buena dinámica

La temporada de los donostiarras está siendo también muy irregular pero, con la llegada de Matarazzo al banquillo, la Real Sociedad ha conseguido cambiar la dinámica de principio de temporada y los resultados, ya que estaban lejos de sus objetivos. Pero gracias a este cambio, ya está dentro de la pelea por los puesto europeos.

Actualmente el equipo vasco llega con la resaca copera después de eliminar en el derbi al Athletic pero con un balance de dos victorias, dos derrotas y un empate en los cinco últimos partidos de liga. Unos resultados que los vascos quieren cambiar, comenzando con el partido de este sábado.

Los jugadores de la Real Sociedad celebrando el pase a la final de Copa. EUROPA PRESS

Los donostiarras no pueden permitirse perder este partido si quieren seguir estando en la pelea para poder disputar alguna competición europea la siguiente temporada. Aunque el rival que tienen enfrente no les dejará llevarse la victoria de manera fácil.

En los últimos diez duelos donde los de Simeone han jugado de local, los colchoneros han ganado ocho mientras que la Real nunca ha ganado en el Metropolitano, consiguiendo llevarse tan solo dos puntos tras dos empates.