Las nuevas reglas arbitrales que entrarán en vigor en el Mundial: más VAR y sanciones por las pérdidas de tiempo

El fútbol mundial vivirá una revolución reglamentaria a partir del próximo verano. La International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de las reglas del juego, aprobó este sábado un ambicioso paquete de cambios normativos destinados a combatir la pérdida de tiempo, mejorar el flujo de los partidos y ampliar el alcance del VAR.

Las nuevas reglas entrarán en vigor de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, y se incorporarán oficialmente a las Reglas del Juego a partir del 1 de julio de 2026.

La medida estrella del paquete es la extensión del principio de cuenta atrás a los saques de banda y los saques de meta, siguiendo el éxito de la regla de los ocho segundos para porteros introducida la temporada pasada.

A partir de ahora, si el árbitro considera que un saque de banda o un saque de meta se está demorando deliberadamente, podrá iniciar una cuenta atrás visual de cinco segundos levantando la mano. Si el juego no se reanuda antes de que finalice ese plazo, las consecuencias serán inmediatas: el saque de banda se concederá al equipo contrario y el saque de meta retrasado se transformará en un córner para el rival.

Otra novedad significativa afecta a las sustituciones. Los jugadores sustituidos dispondrán de un máximo de diez segundos para abandonar el terreno de juego desde que se muestre la pizarra electrónica o el árbitro señale el cambio. Si el futbolista no cumple con ese plazo, deberá salir igualmente, pero su sustituto no podrá ingresar al campo hasta la primera interrupción del juego transcurrido un minuto de reloj en marcha.

Los jugadores que reciban atención médica en el campo de juego o cuya lesión provoque una interrupción deberán abandonar el terreno de juego una vez se reanude la acción y permanecer fuera durante un mínimo de un minuto.

Esta política uniforme, que sustituye los distintos criterios que aplicaban diferentes competiciones -desde los 30 segundos de la Premier League hasta los tres minutos originales de la MLS-, pretende desalentar las simulaciones y las demoras tácticas por lesiones ficticias. Los porteros lesionados quedarán exentos de esta medida, aunque la IFAB estudia futuras pruebas para abordar también esa situación.

La Asamblea también aprobó tres novedades en el protocolo del videoarbitraje. A partir de ahora, el VAR podrá intervenir en los siguientes supuestos adicionales: tarjetas rojas derivadas de una segunda amarilla incorrecta, casos de identidad errónea en amonestaciones y saques de esquina claramente concedidos por error, siempre que la revisión no retrase el reinicio del juego.

Hasta este momento, el VAR solo podía actuar en jugadas que implicaran una tarjeta roja directa, lo que dejaba fuera situaciones polémicas como expulsiones injustas por doble amarilla.

Soto Grado revisa una acción en el VAR durante El Clásico. REUTERS

La próxima edición de las Reglas del Juego también incluirá la autorización del uso de elementos no peligrosos si se cubren de forma segura, así como la posibilidad de que los árbitros utilicen cámaras montadas en el pecho o la cabeza.

Asimismo, la IFAB acordó abrir consultas sobre los jugadores que abandonan el campo como acto de protesta contra las decisiones arbitrales y sobre los directivos que incitan ese tipo de conductas. También se debatió el fenómeno de los jugadores que se cubren la boca al encararse con rivales durante los encuentros.