Las palabras de un jugador de la selección francesa sobre Kylian Mbappé: "Tu vida no la quiero"

Una vez más, Kylian Mbappé no ha viajado con Francia para disputar los últimos partidos de la fase de grupos de la Nations League. La ausencia del delantero del Real Madrid ya levantó suspicacias en el país galo y esta vez su figura ha vuelto ser el centro de la atención.

El último en hablar de la situación de Mbappé dentro de la selección francesa fue Ibrahima Konaté. El defensor del Liverpool estuvo invitado en el prestigioso programa Canal Football Club y dio su opinión ante la ausencia de su compañero: "Cuando está con nosotros, los periodistas, todo el mundo está a su alrededor. La posición de Mbappé en el mundo actual es excepcional. A menudo le digo: ‘Quiero tu nivel de fútbol, pero no quiero tu vida", dijo.

"Ahora, cuando Mbappé está con nosotros, sabemos las cualidades que tiene. Sabemos lo que nos ha aportado. Y no debemos ser desagradecidos por lo que ha sido capaz de aportar a lo largo de estos años a la selección francesa. Ha hecho muchísimo y todo el mundo es consciente de ello", prosiguió el defensa francés.

"Hoy no está. Corresponde a los jugadores que van a jugar en su puesto hacer el trabajo, ser decisivos y permitirnos ganar partidos", finalizó antes de mandar un mensaje de apoyo a Deschamps por su decisión: "Es el seleccionador quien toma sus decisiones. Él es quien decide si quiere convocarle o no. Yo no tengo voz ni voto".

El propio seleccionador también explico la ausencia de su estrella para los partidos frente a Israel e Italia. "Puedo decir dos cosas: Kylian Mbappé quería venir y no es por un problema extradeportivo lo que entra en juego mientras exista la presunción de inocencia. Es una decisión puntual para esta concentración con los dos partidos que tenemos por venir", apuntó.

Mbappé se lamenta durante el partido contra el Milan. REUTERS

Mientras tanto, Kylian Mbappé se ha quedado de nuevo en Madrid para seguir trabajando en encontrar su mejor nivel. Sus inicios en el club blanco no están siendo fáciles y todavía no ha dejado ninguna gran actuación con la elástica blanca.

Ante Osasuna volvió a mostrarse incómodo. Errático a la hora de definir y en un claro segundo plano ante la exhibición, una más, de Vinicius Jr. En el club blanco confían en que se reencuentre consigo mismo, pero deberá seguir trabajando a destajo para lograrlo.