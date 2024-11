Mbappé sigue sin ser convocado por Francia y Deschamps confirma que es su decisión: "Él quería venir"

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé no figura en la lista de convocados del seleccionador, Didier Deschamps, para los dos próximos partidos de Francia en la Nations League, contra Israel e Italia.

Es la segunda convocatoria consecutiva en la que no figura el capitán de los bleus, aunque, a diferencia de la de octubre pasado, el atacante no arrastra ningún problema físico, de forma oficial.

"He hablado con él y quería venir", dijo Deschamps en rueda de prensa. "He tomado esta decisión, para esta concentración en concreto, porque creo que es mejor", añadió.

💬 Didier Deschamps sur l’absence de Kylian Mbappé : « j’ai eu des échanges avec lui et j’ai pris cette décision, c’est mieux comme ça (…) Kylian voulait venir, ce n’est pas à cause des problèmes extra sportifs » pic.twitter.com/gNIFoyOnm0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 7, 2024

Se mostró muy enigmático Deschamps en sus explicaciones sobre la ausencia en la lista de Mbappé: "Puedo decir dos cosas: Kylian Mbappé quería venir y no es por un problema extradeportivo lo que entra en juego mientras exista la presunción de inocencia. Es una decisión puntual para esta concentración con los dos partidos que tenemos por venir", concluyó el seleccionador francés.

El seleccionador aseguró que no tenía intención de argumentar más su decisión, reconoció que "no es suficiente" pero dijo que de hacerlo "podría llevar a otras interpretaciones". "No voy a decir más, asumo esta decisión, punto", añadió.

Deschamps trató de desvincular esa ausencia del rendimiento deportivo del jugador, aunque reconoció que "ahora atraviesa un momento de menor eficacia y es lógico que sea juzgado por ello". Pero indicó que el debate sobre su posición de delantero centro en el Real Madrid no le atañe: "Ya ha jugado ahí en París y con nosotros, tiene calidad para marcar en diferentes sistemas".

El seleccionador aseguró que en su carrera ha tenido que tomar "decisiones duras" y que las asume totalmente, pese a que "al fin y al cabo afectan a seres humanos", pero que sus consecuencias dependen "de la sensibilidad de unos y otros".

El mes pasado, Mbappé no fue convocado tras haber superado una lesión que sufrió el 23 de septiembre que le hizo perderse el derbi contra el Atlético de Madrid. "No quiero correr riesgos", dijo entonces Deschamps. Pero el técnico blanco, Carlo Ancelotti, le puso en el segundo tiempo contra el Lille y, dos días más tarde de la conferencia de prensa del seleccionador galo, en su once inicial contra el Villarreal.

Aquellos hechos abrieron un profundo debate sobre el compromiso del delantero con la selección, que ahora se reaviva con esta nueva ausencia, sin que sufra ningún problema físico.

Los convocados de Francia

Porteros:Chevalier, Maignan, Samba.

​Defensas: Clauss, Digne, W. Fofana, T. Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano.

​Centrocampistas: Camavinga, Guendouzi, Kanté, Koné, Rabiot, Zaire-Emery.

​Atacantes: Barcola, Dembélé, Kolo Muani, Nkunku, Olise, Thuram