Mbappé, en el punto de mira mientras busca su mejor versión: críticas en Francia y un litigio legal con el PSG

Lo quiera o no, Kylian Mbappé acostumbra a estar siempre en el foco. Unas veces fruto de su excelso rendimiento sobre los terrenos de juego, en otras por un culebrón en forma de fichaje. Desde su irrupción en el Mónaco en 2016 hasta 2024. Ocho años en boca de todos.

En las últimas semanas lo ha vuelto a ser, quizá en un momento en el que no lo esperaba. Se quedó en Madrid durante el parón internacional y no acudió a los compromisos de la selección francesa, pero lo hizo después del consenso entre su club y su selección. Salía de una lesión y cargarle más las piernas podía ser perjudicial.

Su ausencia en la convocatoria de Deschamps y su escapada a Suecia en su día libre ha desatado increpancias en un sector de la población francesa. Se ha puesto en duda su compromiso con el país, justo cuando el que el combinado francés atraviesa un momento delicado.

De hecho, su ausencia ha sido el tema recurrente en todas las ruedas de prensa de Francia a lo largo de estos días hasta el punto que Didier Deschamps tuvo que salir en su defensa. "Kylian está siguiendo un programa con su club, el Real Madrid, no sé si estuvo fuera o no", comenzó diciendo el seleccionador francés, recordando que al no estar convocado, Mbappé se rige por las normas y el calendario del club de Chamartín.

"Tengo que gestionar a los que están aquí, lo que puedo decir es que Kylian me envió un mensaje antes del partido", continuó Didier Deschamps. "Si los jugadores están en días libres, disponen de la libertad de hacer lo que quieran", añadió.

Juicio con el PSG

Están siendo días complicados en torno a la figura de Mbappé y todavía tiene pendiente su juicio con el PSG en el que el galo reclama 55 millones de euros en concepto de primas y salarios impagados. Será hoy martes cuando se conozca el fallo del Tribunal.

El Tribunal de Recursos de la LFP no tiene capacidad vinculante por lo que, falle lo que falle, no dará por concluido el pleito entre Kylian Mbappé y el PSG. El delantero y sus abogados consideran que el club le debe abonar 55 millones de euros, después de salir en junio y tras no haber llegado a un acuerdo con Al Khelaïfi para acordar los términos financieros de su marcha.

El PSG considera que el jugador faltó a su palabra, después de acordar con Al Khelaïfi, en agosto de 2023, la condonación de 55 millones de euros en primas y salarios para ser readmitido con el resto del primer equipo. En aquel entonces, Mbappé estaba apartado tras negarse a renovar, por lo que se reunió con el qatarí en el Parque de los Príncipes y se comprometió verbalmente a perdonar dinero en el caso de que saliera en junio sin dejar un euro en las arcas del Paris Saint-Germain.

La Comisión de Disciplina de la LFP ordenó, el 12 de septiembre, al PSG a pagar los 55 millones que reclamó el delantero. Sin embargo, el club arguyó que el Tribunal tenía limitaciones legales, por lo que declinó el fallo, por lo que la LFP emplazó a las dos partes a un careo que tendrá lugar el 15 de octubre, en el que el Tribunal de Recursos de la LFP dictará un veredicto al respecto.

Enfocado en el fútbol

Mbappé, ajeno a las críticas, sigue centrándose en obtener por fin un estado de forma óptimo que le permita desplegar su mejor nivel en el Real Madrid, algo que todavía no ha logrado con cierta regularidad.

Sufrió una lesión a finales de septiembre y, a pesar de haberse recuperado en tiempo récord, desde el club blanco y en comunicación con la Federación Francesa de Fútbol decidieron que lo más conveniente era que permaneciera en la capital de España.

A lo largo de esta semana Mbappé ha entrenado con total normalidad junto al resto de sus compañeros en vísperas a un mes de octubre que se presenta clave para el conjunto de Carlo Ancelotti y sin apenas descanso ante la cantidad de partidos.

Mbappé, durante un entrenamiento con el Real Madrid. EFE

Los dos más destacados llegarán en los últimos días de mes. El martes 22 de octubre se verán las frente al Borussia Dortmund en territorio alemán y cuatro días después jugarán ante el Barça el primer 'Clásico' de la temporada. Un encuentro que puede marcar un antes y un después en el devenir del campeonato.

Mbappé quiere estar a tono para este tramo de la temporada. Hasta ahora sus cifras son notables, pero todavía tiene mucho margen de mejora. Apenas tuvo tiempo de pretemporada y estas dos semanas ha podido tener un trabajo específico para lograr su puesta a punto.