Deschamps vuelve a defender a Mbappé: "Puede hacer lo que quiera en su día libre"

La ausencia de Kylian Mbappé en la última convocatoria de Francia está generando más revuelo del que quizás esperaba el propio delantero galo. Y es que desde varios sectores del país francés se está criticando que el futbolista del Real Madrid se haya quedado con su club durante el parón internacional.

Mbappé está siendo protagonista en todas las ruedas de Didier Deschamps, y el técnico de la selección francesa no duda en salir al paso y defender al jugador, esta vez después de un supuesto viaje a Suecia en su día libre.

"Kylian está siguiendo un programa con su club, el Real Madrid, no sé si estuvo fuera o no", comenzó diciendo el seleccionador francés, recordando que al no estar convocado, Mbappé se rige por las normas y el calendario del club de Chamartín.

"Tengo que gestionar a los que están aquí, lo que puedo decir es que Kylian me envió un mensaje antes del partido", continuó Didier Deschamps. "Si los jugadores están en días libres, disponen de la libertad de hacer lo que quieran", añadió.

Descanso en Madrid

Mbappé, ajeno a las críticas, sigue centrándose en obtener por fin un estado de forma óptimo que le permita desplegar su mejor nivel en el Real Madrid, algo que todavía no ha logrado con cierta regularidad.

Sufrió una lesión a finales de septiembre y, a pesar de haberse recuperado en tiempo récord, desde el club blanco y en comunicación con la Federación Francesa de Fútbol decidieron que lo más conveniente era que permaneciera en la capital de España.

A lo largo de esta semana Mbappé ha entrenado con total normalidad junto al resto de sus compañeros en vísperas a un mes de octubre que se presenta clave para el conjunto de Carlo Ancelotti y sin apenas descanso ante la cantidad de partidos.

Mbappé, durante un entrenamiento con el Real Madrid. EFE

Los dos más destacados llegarán en los últimos días de mes. El martes 22 de octubre se verán las frente al Borussia Dortmund en territorio alemán y cuatro días después jugarán ante el Barça el primer 'Clásico' de la temporada. Un encuentro que puede marcar un antes y un después en el devenir del campeonato.

Mbappé quiere estar a tono para este tramo de la temporada. Hasta ahora sus cifras son notables, pero todavía tiene mucho margen de mejora. Apenas tuvo tiempo de pretemporada y estas dos semanas ha podido tener un trabajo específico para lograr su puesta a punto.