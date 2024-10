La tensa charla de Luis Enrique con Mbappé a dos meses de irse al Madrid: "¡Eso es un líder, eso es Jordan!"

Luis Enrique es el protagonista de una docuserie de varios capítulos que está emitiendo Movistar+. Bajo el título 'No tenéis ni **** idea', este proyecto sigue de cerca al entrenador español durante su primer año al frente del PSG. Muestra algunas de las interioridades de ese vestuario, y en concreto se está hablando mucho de un momento que tiene también a Kylian Mbappé como protagonista.

La escena se trata de una charla individual que Luis Enrique le da a Mbappé, antes del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League que les enfrentaba contra el FC Barcelona. En la ida, los culés ganaron 2-3 en el Parque de los Príncipes. En lo que hace hincapié el entrenador español en el trabajo defensivo que debe hacer su estrella. Fiel a su estilo, ni un segundo del minuto y medio que dura la charla no tiene desperdicio.

Luis Enrique utiliza a uno de los ídolos de Mbappé, Michael Jordan, para mostrarle lo que quiere de él. Varias palabrotas de por medio y también algún 'dardo' aventurando su adiós al PSG a final de temporada, el asturiano protagoniza una charla, que a veces no se sabe si es bronca, que representa su esencia al máximo.

"He leído que te gustaba Michael Jordan".



"Michael Jordan se ponía a defender como un hijo de p***".#LuisEnrique 🗣️ Mbappé



📼 Lunes 7, '𝑵𝒐 𝒕𝒆𝒏𝒆́𝒊𝒔 𝒏𝒊 **** 𝒊𝒅𝒆𝒂' Capítulo 2. pic.twitter.com/VSYqtTAIsl — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 3, 2024

"Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan", empieza Luis Enrique la charla. "Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo, primero, como persona y como jugador", dice con vehemencia a su estrella.

Y pasa a explicarle su función para el partido contra el Barça: "Vas a ser tú el que marque a Cubarsí. A Cubarsí y a Ter Stegen. Y te vas a pasar todo el partido presionando a Cubarsí, que no avance, y presionando a Ter Stegen para que juegue rápido. Y volviendo rápido. ¿Para qué? ¡Para ser un líder!".

"Porque tú piensas que no tienes que hacerte cargo de eso. Claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda, pero a mí no me vale eso. Un líder de verdad lo es cuando no nos puedes ayudar con los goles, porque el otro día tenías a dos jugadores de alto nivel para ti, y no podías ayudarnos, pues tú nos ayudas en lo defensivo", continúa Luis Enrique.

"Coges y dices: 'Chavales, línea defensiva en cuatro, que yo voy a coger a mis dos compañeros...'. Porque si sólo presionas tú es la hostia, pero si encima coges a Ousmane [Dembélé], a Kolo Muani, a Barcola, a Gonçalo [Ramos] o a Asensio y te pones tú como ejemplo a presionar, ¿sabes lo que tenemos? ¡Una puta máquina de equipo!", añade.

Lucho, por último, trata de 'picar' a Mbappé mencionándole su futuro: "Eso es lo que quiero que hagas tú como líder en los dos meses que te quedan. Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande, 'Kiki', sin ninguna duda, pero te lo tienes que ganar, y no atacando. Atacando ya sé que eres Dios. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. ¡Eso es un líder, eso es Michael Jordan! ¿Te queda claro? Pues ya te explicaré el ataque mañana", concluye ante el tímido 'sí' de Mbappé.