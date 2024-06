Borussia Dortmund - Real Madrid, en directo | El conjunto blanco es campeón de Europa

Imagino que un cierre de temporada muy especial... "Ha sido un año muy largo, difícil, pero con mucho apoyo del vestuario: compañeros, cuerpo técnico... todos. Feliz y contento de cerrarla así. Cinco porterías a cero en cinco partidos... ¡No me puedo quejar!".

¿Cómo se ha vivido desde dentro el debate de la portería? "Yo, tranquilo. El mister sabe lo que tiene conmigo. Andriy ha jugado un gran año y hay que darle las gracias, pero al final yo sabía que estaba bien, que en los partidos que jugaba me sentía bien y, sobre todo, que estaba a un nivel muy alto en los entrenamientos. ¿Qué habría pasado de no tener él una gripe? Pues no sé, tendrás que preguntarle a él, pero tiene mucha confianza en mí y yo estoy feliz de devolvérsela".

Vaya despertar tras el descanso... "La primera parte no hicimos lo que pidió el mister. Tenían muchos espacios y no presionábamos bien... así que en el descanso Ancelotti nos dijo de cambiar a 4-3-3 y, desde entonces, controlamos mejor. Nos salvamos la primera parte, porque pudimos irnos 2-0 abajo fácil, pero jamás paramos y pudimos ganar".

Ahora, a celebrar... "Con la familia, que me ha apoyado mucho estos meses y con la afición. Nos vemos mañana en Cibeles"