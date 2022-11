Xavi, sobre la retirada de Piqué: "No sé si he sido justo con él, pero sí sincero porque miro por el club"

La actualidad informativa del FC Barcelona se vio sacudida este jueves por una noticia bomba. Gerard Piqué decidió anunciar por sorpresa su retirada del fútbol profesional. Después de unos primeros meses de la temporada en los que ha rendido muy por debajo del nivel esperado, de haber acumulado muchas polémicas extradeportivas y de dejar de contar para Xavi Hernández, el central catalán ha decidido dar un paso al lado.

No esperará hasta el final del curso para decir adiós. Lo hará este próximo sábado en el Camp Nou. Aunque todavía queda la duda de si jugará después contra Osasuna en El Sadar porque viajará con el equipo, lo que está claro es que el duelo contra el Almería será el último que dispute en casa. Un día especial para todo el barcelonismo como ha explicado su todavía entrenador, Xavi Hernández, en rueda de prensa.

El técnico azulgrana compareció ante los medios de comunicación para hablar de esa gran noticia de Gerard Piqué, pero también para analizar cómo llega el equipo a los últimos dos partidos antes del parón por el Mundial. Los culés necesitan sumar los seis puntos que restan por disputarse para intentar no perder la pista del Real Madrid.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Último partido de Piqué

"Queremos ganar los tres puntos. Importante para meter presión al Madrid y demostrar que estamos con buenas sensaciones y dinámica. Condicionado totalmente por la despedida de Gerard. Se merece todos los elogios del barcelonismo. He tenido la suerte de ser su compañero y entrenador. Entiendo las circunstancias que le han hecho decidir esto. Juega menos, se siente menos útil y quiere dar un paso al costado. Le honra mucho. Tenía contrato y podría haber seguido cobrando, pero ha decidido esto. Le deseo lo mejor y espero que el barcelonismo lo valore como lo que es: una leyenda".

Su trato con Piqué

"Tuvimos una conversación antes de arrancar la temporada. Le comunico mis intenciones. Fue uno de los días más difíciles de mi carrera como entrenador. Ese momento de hablar con él como entrenador. El de ahora también. Ha sido mi compañero. He pasado por esas circunstancias y es difícil de gestionar".

["Gracias Geri, estoy en shock": las reacciones a la retirada inminente de Gerard Piqué]

Poca importancia en el equipo

"Son decisiones que se toman por el bien del equipo, el bien del club. He mirado lo mejor para el equipo, para la Institución. Creo que había momentos en los que tenían que jugar otros antes que Gerard. Es difícil, es duro, porque ha sido mi compañero y le quiero mucho, pero tengo que mirar por el bien del club".

Jugar de titular

"Veremos. Veremos mañana".

Ser justo con Piqué

"No sé si lo he sido. Sé que he sido sincero, honesto y honrado con el mensaje y con lo que creía yo. Así se lo he hecho saber siempre. Ha sido un ejemplo siempre para el equipo. Nunca ha puesto una mala cara. Ha entrenado al 100% y ha sido ejemplar. He sido honesto con él y las circunstancias han marcado que él haya decidido este punto y final".

Por qué no en verano

"Son circunstancias. Muchas veces no elegimos el final. Las circunstancias te dan para ver. En este caso le han hecho tomar esta decisión. Por suerte o por desgracia, ha sido así. Le deseamos lo mejor. Siempre ha tirado del carro. Cuando ha jugado ha estado muy bien. Es competitivo y es ganador. Siempre lo ha sido y lo seguirá siendo allá donde vaya".

[La presión de Laporta con su sueldo, la confianza de Xavi... los motivos de Piqué para retirarse del fútbol]

Piqué como jugador

"Defectos, no me gusta. Virtudes, es valiente, competitivo, ganador, sin ningún complejo de nada. Súper inteligente. Más capacidad intelectual de lo normal. Buen compañero, buen capitán desde que estoy yo aquí. Nada que reprochar. Una decisión futbolística. No ha sido nada personal, sólo fútbol".

Posibilidad de ir a Pamplona

"Sí, contamos con él hasta ese partido".

Volver al club

"Él puede ser lo que él quiera. Por la capacidad, por el liderazgo, por la personalidad que transmite. Capacidad le sobra. Sin duda".

Apostar por su continuidad

"Sí. Yo no tengo ningún problema con él. Si siguiera, seguiría sumando. No tengo ninguna queja".

[La nueva vida de Gerard Piqué sin el fútbol: la Copa Davis, KOI y los eSports y el divorcio con Shakira]

Conversación con Piqué

"He intentado ser honesto. Al final, el futbolista siempre siente que el culpable es el entrenador si no juega mucho. Hay que lidiar con esto, es mi oficio. Lo de Piqué, lo de Alves... son decisiones difíciles de digerir, pero va en el trabajo. Es una conversación privada. No seré yo el que la cuente. Si él quiere, adelante".

Fichar un recambio

"Vamos a ver. Sabiendo que se va, igual sí. Veremos qué prioridad tenemos, qué se puede hacer. Como hay margen, lo veremos".

Cómo se enteró

"Es el que toma la decisión. Al final, esto es una familia y, si lo sabe uno, lo sabe el otro. Es lícito. Es su vida, su carrera. Lo ha hecho y ganado todo aquí. Todo lo que haga será respetado. Se ha ganado el derecho a elegir el cómo y el cuándo".

Gerard Piqué, con el FC Barcelona en la temporada 2022/2203 AFP7 / Europa Press

Su relación con Piqué

"La relación es la misma. No es mala. Yo tengo que tomar decisiones por el bien del equipo y, al final, seguramente, cuando no pones de titular a alguien que ha sido todo, no le gusta. Pero no se ha enfriado nada".

Nostalgia por el adiós

"Sí, pero es ley de vida. Ahora podemos hacer una nueva generación dorada. Hay muchos jóvenes. Esperamos que sea así y nos den muchos éxitos. Da pena, da lástima cuando ves a jugadores, compañeros, que se están despidiendo y acabando su carrera. Pero es ley de vida y nos pasa a todos".

Favoritas para el Mundial

"Sigo a la mayoría de selecciones. Veo a Argentina y Brasil un grado por encima del resto. Pero en un Mundial nunca se sabe. Es todo complicado y todo se ha igualado. España está fuerte. Francia e incluso Inglaterra".

Un año ya como entrenador

"Al final te toca decidir cosas que no son agradables. Como entrenador y como ser humano. Pero estamos aquí por el bien del club. A veces hay que tomar decisiones drásticas, pero van en el cargo. A veces es desagradecido, pero estamos aquí para eso. Los capitanes nos han ayudado muchísimo y lo siguen haciendo. Si Gerard juega mañana, nos ayudará".

Gerard Piqué intenta robarle un balón por detrás a Pilar Reuters

Conversación con Piqué

"Está tranquilo y está bien. Muy sereno. También he hablado con el equipo. Me imagino que saldrá mañana o en los próximos días. Dependerá todo de él".

Motivación para el partido

"Es un extra para él. Querrá marcharse de la mejor manera posible. Que lo coreen. Se lo merece. Ha tenido una carrera extraordinaria. Intentaremos que sea un gran día para el club y, sobre todo, para él. Para mí es uno de los mejores centrales de la historia de este deporte".

Mejores recuerdos de Piqué

"A mí me sorprendió la personalidad. Es verdad que venía del Manchester, pero cómo jugaba, cómo entendía todo. Es de la casa, claro, pero mostró la personalidad. Un cambio de juego con la zurda en su primer partido. Es un tío valiente, con personalidad especial. Tiene una inteligencia diferente a los demás".

En la historia del Barça

"No quiero faltar el respeto al ninguno. Al final están Migueli y Puyol. Está entre los mejores seguro".

Los mejores centrales de la historia

"Beckenbauer, Baresi, Ferdinand, Terry... Piqué está al nivel de los mejores. Uno de los mejores de la historia del fútbol. Estoy bastante seguro".

