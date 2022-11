Vilda: "Hay 15 jugadoras que se han autoexcluido, pero creo en el diálogo para resolver problemas"

Vuelve la selección española femenina de fútbol y eso significa polémica. El combinado nacional tiene dos partidos de preparación en el mes de noviembre. El primero contra Argentina el próximo día 11 de noviembre en el Municipal Álvarez Claro de Melilla. El segundo será poco después, el día 15, contra Japón y en La Cartuja de Sevilla. Ambos encuentros se disputarán a las 20:00 horas.

Jorge Vida ha dado a conocer la lista de convocadas y como era de esperar sigue sin haber ninguna de las famosas 15 rebeldes que decidieron borrarse del equipo en la anterior convocatoria. Ahora, las elegidas por el técnico han sido Quiñones, Misa, Salon, Ivana Andrés, Rocío Gálvez, María Méndez, Sheila, Oihane, Olga Carmona, Alejandra Bernabé, Ana Tejada, Anna Torrodà, Maitane, Maite Oroz, Teresa Abelleira, Claudia Zornoza, Fiamma Benítez, Marta Cardona, Gabarro, Alba Redondo, Athenea del Castillo, Salma Paralluelo y Esther.

El técnico compareció en rueda de prensa y dio explicaciones sobre el conflicto con estas jugadoras y sobre cómo está gestionando a partir de ese momento el vestuario. También analizó el caso individual de Alexia Putellas, que sigue de baja por su grave lesión de rodilla, pero que hace unas semanas recibió su segundo Balón de Oro.

Comunicación con algunas de las 15

"No ha habido comunicación. Se han autoexcluido de la Selección y no hemos recibido comunicación. Sí hay comunicaciones con distintas jugadoras. La situación es la que es. Hay 15 jugadoras que se han autoexcluido. Ahí elegimos jugadoras de grandísimo nivel que lo han demostrado ganando a EEUU y han tenido una actitud impresionante. Mirando al presente y al futuro próximo".

Mensaje a Alexia Putellas

"Desde aquí, quiero volver a felicitarla. Tenerla es un éxito. La felicité en su día y la vuelvo a felicitar. Me contestó. Estamos deseando que se recupere".

Evolución de las inferiores

"Lo primero, gracias al impulso de la Federación tenemos una gran estructura. Las jugadoras llegan desde la sub15 a la Absoluta. Todas suelen pasar por todas las selecciones. Alguna con rendimiento extraordinario se pueden saltar pasos, pero eso será pensando si es lo mejor para su desarrollo. Estamos orgullosísimos de las sub-17. Vamos a seguir muy pendientes de ellas. Ahora son sub-19 e irán con Sonia Bermúdez. ¿La otra? Yo lo normalizo centrándome en el fútbol, en el equipo. Si no sería imposible hacer lo que hicimos. Gracias a eso hemos entrado en el bombo 1 y hemos tenido un sorteo que no habíamos tenido antes. En cuanto a la familia, no es agradable. No se sabe lo que ha pasado. He animado a alguna jugadora de las que he entrenado a ver si no han tenido un trato impecable. Estamos encantados de hablar y para eso hay que dar el paso".

Supuesta presión a las jóvenes

"Me encantaría creer que eso no se ha producido. En cuanto a Alexia, ha sido una felicitación. Encantados de poder hablar cuando sea posible".

Conflicto con las jugadoras

"Es algo que nunca te esperas y más como venía la Selección. No había vaticinado la duración. ¿Qué es desagradable? Pues sí. ¿Qué ojalá no hubiera pasado? Por supuesto".

Qué falta para un título

"Dejarnos tiempo. Se ha visto que hay un estilo reconocido a nivel mundial y que nos sirve para ganar. En los datos estadísticos del último informe de UEFA se ve reflejado. Somos los que tenemos más posesión y los segundos que más ocasiones. Las jugadoras están convencidas de que esta es la forma de ganar los partidos. Así vamos a seguir".

El nivel de Paralluelo

"Con Salma tenemos comunicación y nos alegra que se haya recuperado de su lesión. Está a muy alto nivel. Encantados de que venga".

Ilusión por el nuevo equipo

"Tenemos un Mundial por delante. Estamos centrados en el presente, en hacer mejores a las jugadoras... Tenemos una selección supercompetitiva como Argentina y luego, en Sevilla, a Japón. Nos va a costar y nos va a ayudar a conocerlas mejor".

Qué ha pasado en el vestuario

"El ambiente en la Selección siempre ha sido familiar. Ahora mismo, encontramos eso. Ilusión, ganas... Es lo máximo a lo que puede aspirar una jugadora. Hay que explicar lo que ha pasado. Estamos esperando a saber lo que ha pasado. Nos gustaría tener esa información, poner solución y que la gente se sepa. A partir de ahí, que no se insinúen cosas falsas sobre su persona. A mí me gustaría saber que ha pasado".

Evolución del equipo

"Hay que hacer un breve repaso. Cogemos la selección en el puesto 19 y ahora vamos sextos. Nos clasificamos a Holanda ganando todos los partidos y nos deja fuera Austria en penaltis en un partido que tenía que acabar 4-0. En octavos te deja fuera el campeón con dos penaltis. Luego, te clasificas a una Eurocopa y juegas contra la que luego eres campeona y te empatan y te ganan con una actuación más valorable pero jugando mejor que Inglaterra. Esa es la realidad. Hemos ganado torneos amistosos contra grandes selecciones. Somos los primeros súper ambiciosos. Si no lo conseguimos, no estamos satisfechos".

Vestuario dividido

"No entro en las relaciones personales de las jugadoras. Ahora tenemos un equipo unido y en eso me fijo".

Mensaje final para las 15 rebeldes

"Creo en el diálogo. Es lo que resuelve los problemas"

