Gerard Piqué anuncia que se retira del fútbol: “Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”

Gerard Piqué ha anunciado por sorpresa que se retira del mundo del fútbol. El central pondrá fin a su carrera futbolística este sábado, donde disputará con el FC Barcelona el último partido en el Camp Nou. Será contra el Almería.

El central ha compartido su decisión a través de un emotivo vídeo en las redes sociales. Con esto pone fin a su trayectoria en el club donde lo ha ganado todo. Una decisión irrevocable. "Este sábado será mi último partido en el Camp Nou", señala en sus redes. Una despedida para uno de los centrales que ha marcado época, tanto en el equipo como en la Selección.

"Culers, soy Gerard, Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mi. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora quiero ser yo quien os hable de mí. Como muchos de vosotros, soy del Barça desde siempre.", relata Piqué en primera instancia.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022





"Nací en una familia muy futbolera, y muy culer. Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça. Últimamente he pensado mucho en ese niño. En qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubiera dicho que cumpliría todos sus sueños", añade en el vídeo.



"Que llegaría al primer equipo del Barça, que ganaría todos los títulos posibles. Que sería campeón de Europa y del mundo. Que jugaría al lado de los mejores de la historia, que sería uno de los capitanes, que haría amigos para siempre. Hace 25 años que entré en el Barça. me fui y volví. El fútbol me lo ha dado todo. Vosotros, culers, me lo habéis dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero deciros que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culer más. Animaré al equipo. Y transmitiré mi amor por el Barça a mis hijos como hizo mi familia conmigo.

Ya me conocéis, tarde o temprano, volveré. Nos vemos en el Camp Nou. Visca el Barça, siempre.", finaliza Piqué, explicando todos los motivos.

