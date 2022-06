Evra defiende a Cristiano: "¿Dónde estaría el Manchester United si no estuviese aquí?"

El pasado verano se confirmó el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United. Después de pasar por Real Madrid y Juventus de Turín, el delantero portugués volvió a Old Trafford para intentar poner a los diablos rojos de nuevo entre los equipos top del fútbol europeo.

Sin embargo, en Inglaterra han seguido reinando clubes como el Manchester City o el Liverpool. El United, mientras, acabó la temporada 2022/2023 en la Premier League en la sexta posición de la tabla con 58 puntos. Muy lejos de los 93 y 92 de los de Guardiola o los de Klopp, respectivamente. Incluso lejos del quinto clasificado, el Arsenal (69 puntos).

Por el irregular rendimiento de los red devils en la campaña que acaba de finalizar, muchos pusieron en el centro de las críticas a Cristiano Ronaldo. Algo que considera completamente injusto un Patrice Evra que ha salido en defensa del luso. El exfutbolista pregunta a aquellos que tanto le critican que dónde creen que estaría el Manchester United sin el mítico '7' en sus filas.

Patrice Evra, en el Manchester United Reuters

"¿Podemos dejar a este tipo en paz? Marcó 18 goles. ¿Dónde estaríamos si Cristiano no estuviera en este equipo? Es por eso por lo que cuando la gente habla de él, pienso, 'esa gente no está en paz consigo misma o está celosa'. Es una locura, ya ni siquiera quiero responder esa pregunta porque la he respondido muchas veces", ha comenzado explicando Evra.

"Te diré una cosa: pon a Cristiano Ronaldo en el Manchester City, Liverpool o Chelsea y le irá bien. Pero pon a uno de sus mejores jugadores, pon a 'Mo' Salah en el United, luchará como todos los jugadores", ha sentenciado el exfutbolista del Manchester United en su defensa al cinco veces ganador del Balón de Oro.

Futuro más claro

Después de muchas críticas y dudas sobre su continuidad en Old Trafford, todo apunta a que Cristiano Ronaldo seguirá, al menos, una temporada más formando parte del Manchester United. Los diablos rojos son uno de los equipos de la vida del portugués. Algo que él no olvida. Devolverles a lo más alto es su propósito. Cosa que, por el momento, no ha sido nada fácil.

