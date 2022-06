Espargaró la lía en el GP de Catalunya de MotoGP: va segundo, cree que acaba la carrera... ¡y no!

Aleix Espargaró tardará en olvidar el Gran Premio de Catalunya 2022 de MotoGP. A falta de dos vueltas para el final de la carrera, el piloto cometió un fallo garrafal. Creyó el motorista español que había acabado el GP, comenzó a saludar a los aficionados... y entonces llegó el jarro de agua fría. Las otras motos seguían rodando porque el show no había acabado y él terminó relegado a la quinta posición.

Un auténtico palo para un Espargaró que acabó entre lágrimas este Gran Premio de Catalunya. De la pole de récord firmada el sábado al incomprensible error que le deja más lejos de Fabio Qartararo. El italiano, líder del Mundial de MotoGP, se llevó la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya. En segundo lugar, acabó el español Jorge Martín y en tercera posición, el también galo, Johann Zarco.

Antes de la carrera, el piloto tenía muchas esperanzas puestas en esta carrera en casa: "Eran dos fines de semana muy importantes para mí, el de casa del equipo y el de mi carrera de casa. Aquí las condiciones han permitido que me haya podido llevar la pole y casi todos los entrenamientos, y preparar bien la moto para la carrera".

¡SURREALISTA!@AleixEspargaro cometió un error a falta de una vuelta y pensó que la carrera había terminado cuando iba segundo



Al final cruzó la meta quinto. ¡Qué momento más duro para él!

Espargaró soñaba con la victoria: "No me lo imagino, sería un sueño. Ganar aquí, con este casco tan especial, después de cómo está yendo el año, con mi familia y mis amigos aquí, sería brutal. Lo voy a intentar todo, además el circuito está lleno de gente. Soy consciente de que soy Aleix Espargaró, no soy ni Valentino ni Marc, que no están aquí y eran los héroes de todos los Grandes Premios". Pero se ha acabado llevando uno de los grandes 'palos' de su carrera.

