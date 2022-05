"No estoy acabado": el trasfondo del mensaje de Cristiano Ronaldo en su año más difícil

Cristiano Ronaldo volvió a marcar para el Manchester United, en el partido que muchos presumían que podría ser el último del portugués jugando como local en Old Trafford. El '7', conociendo todos los rumores, se dirigió a la cámara para celebrar el gol y reivindicarse: "No estoy acabado".

Un mensaje que llega al final de la temporada y que se ve de dos maneras. La primera, como otro modo de decir 'aquí estoy yo' por ese runrún que dice que Ten Hag no cuenta con él. La segunda, un 'no estoy acabado, me quedo' en el Manchester United. Muchas dudas y todo en un año en el que ha tocado fondo.

Sin la relevancia dentro de los terrenos de juego de su época dorada y tras el fallecimiento de uno de los mellizos que esperaba junto a Georgina Rodríguez, el cinco veces Balón de Oro ha recibido las críticas más importantes de toda su carrera. Especulándose incluso con su retirada a final de temporada.

Mensajes crípticos

Con El Teatro de los Sueños puesto en pie, mientras él aplaudía a los aficionados, dijo ese "I'm not finished" que ya es historia. Las cámaras le estaban siguiendo en su camino. Si hay algo que hace bien el luso, además de marcar goles, es controlar las cámaras. En especial, en momentos tan especiales como este.

Cristiano Ronaldo, aplaudiendo a la afición EFE

Desde Inglaterra se especula con que si el "no estoy acabado" es un mensaje enviado directamente hacia los que tanto le han criticado, hacia Ten Hag por esos rumores sobre que no cuenta con él para la próxima temporada o si es una confirmación de que va a continuar en el Manchester United en la 2022/2023.

Después publicó un mensaje en su cuenta de Instagram con el que las dudas aumentaron: "Una vez más, gran apoyo desde la grada. Aprovechemos esta oportunidad de nuestro último partido de la temporada en Old Trafford para agradecer a nuestros increíbles seguidores, que soportaron una temporada difícil a nuestro lado y nunca nos abandonaron. Gracias, chicos. Su apoyo significa mucho para nosotros y nuestro objetivo es ser mejores cada día, para que podamos lograr lo que todos queremos: ¡la gloria para el Manchester United!".

No a la retirada

Se habla de su salida del Manchester United, de ser el posible relevo de Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain e incluso algunos medios le colocan de vuelta en el Real Madrid. También se especula con destinos más exóticos o de que decida cruzar el charco para seguir los pasos que dieron antes que él otros como David Beckham.

El propio Cristiano Ronaldo no ha confirmado nada todavía. Lo que sí ha descartado es que vaya a colgar las botas. Fue en marzo, cuando se encontraba concentrado con la selección de Portugal, cuando se refirió al momento de la retirada: "Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego".

Un año difícil

Ralf Rangnick, actual entrenador del Manchester United, no quiso confirmar la continuidad del portugués más allá del final de la presente temporada. "Tiene un año más de contrato. También es importante saber qué quiere, si quiere quedarse. Esto es algo de lo que deberíamos hablar entre Erik, la junta y yo", dijo después de esa última victoria del curso en Old Trafford.

Pese a haber superado la barrera de los 3000 minutos, sus números no se pueden comparar a los que firmó, por ejemplo, en el Real Madrid. 24 goles y 3 asistencias en los 38 partidos que ha disputado hasta la fecha. Un bagaje muy corto para el que ha sido el gran goleador en el mundo del fútbol durante algo más de la última década.

Cristiano Ronaldo celebra un gol en Old Trafford Europa Press

Al bajón en el rendimiento se sumó la triste noticia del fallecimiento de uno de los mellizos que esperaba con 'Gio'. Una muerte que ha devastado a la familia y que también ha unido a aficionados propios y extraños para arropar a la estrella de Madeira. Un reconocimiento que, aunque ojalá no hubiese llegado de esta manera, sí que confirma que Cristiano Ronaldo es uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Pese a que ya encare la recta final de su carrera a sus 37 años.

