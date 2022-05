La huída de Suzuki hace tambalear la parrilla de MotoGP: Joan Mir y Alex Rins, en busca de equipo

Suzuki vuelve a decir adiós. Tras siete años desde su último regreso y con un título mundial como el de Joan Mir en 2020, los problemas económicos vuelven a hacer que la histórica marca japonesa diga adiós a MotoGP. Aunque renovaba con Dorna hasta 2026, cuestión que ha provocado amenazas por parte de la institución que rige la competición, la decisión está tomada. Tanto el campeón del mundo como Alex Rins tendrán que buscarse un nuevo porvenir al final de la temporada.

No es la primera vez que Suzuki, uno de los equipos con el presupuesto más bajo, se marcha del campeonato de un día para otro. Ya en 2011 se marcharon con los pilotos recién confirmados, entonces por la crisis económica mundial. Ahora lo hacen tras haber contratado a Livio Suppo y en plenas negociaciones con sus dos pilotos. Da igual, las altas esferas de Hamamatsu vuelven a poner como excusa el dinero para abandonar el Mundial más importante en cuanto a motociclismo se habla.

En cualquier caso, su salida no será gratuita ya que tendrán que compensar el compromiso firmado con Dorna. Lo que sí parece claro ya es que a partir de 2023, MotoGP reducirá de seis a cinco fábricas oficiales en su parrilla, dejando dos plazas en el aire y con un número de pretendientes que no deja de aumentar. No solo hay nuevas marcas que puedan entrar, si no que también hay motores que buscan un nuevo equipo satélite y dos motos más en la parrilla actual.

Otro adiós

La compañía de Hamamatsu ya abandonó la categoría reina en 2011 para volver años después, en 2015, con Aleix Espargaró y Maverick Viñales. Aún así, este adiós parece definitivo por el momento. Su magnífica situación a nivel deportivo no ha bastado para convencer a la cúpula de Suzuki frente al impacto económico derivado de la pandemia y ahora, del conflicto de Rusia y Ucrania. El adiós de los japoneses fue comunicado tras los test de Jerez.

Las caras que se han visto en los camiones y el box del equipo Suzuki eran de absoluto shock. Nadie, ni el staff directivo ni el personal técnico, se podía imaginar la bomba que hoy les han soltado desde Japón, que dan carpetazo al proyecto. De momento, la marca de la gran 'S' todavía no ha ofrecido información al respecto, aunque se espera un comunicado oficial durante las próximas horas. Será entonces cuando se conocerán los detalles y motivos que han llevado a una fábrica de este calibre a tomar esta dolorosa e inesperada decisión.

Alex Rins, en el box. AFP7 / Europa Press

Suppo, que este año se estrenaba como team manager del Team Suzuki ECSTAR, no quiso hacer declaraciones cuando el portal GPone.com le abordó para preguntarle por el bombazo del día: "Sin comentarios. Espero que entiendas mi situación. Buenas tardes". En cualquier caso, esto ha provocado un terremoto en el paddock tanto por los trabajadores como por los pilotos y por esa plaza que se puede abrir para otra marca o equipo satélite.

Los pilotos

Solo hay cuatro pilotos con contrato más allá de 2023: Marc Márquez (Repsol Honda), Brad Binder (KTM), Francesco Bagnaia (Ducati) y Franco Morbidelli (Yamaha). El resto de la parrilla abordan la presente campaña con un plus de presión, algunos para tratar de mejorar sus condiciones económicas y otros, para conservar su plaza en la categoría reina. Con dos pilotos del nivel de Rins y Mir en el paro, el puzzle del próximo año se complica.

Uno que puede verse afectado es Pol Espargaró. En su segundo año como compañero de Marc Márquez en el Repsol Honda, el '44' ha hecho méritos para demostrar que merece un voto de confianza de HRC. Aunque su posición en la general del campeonato (12º) no ayuda y en el paddock se han multiplicado los rumores ya existentes con anterioridad. La opción que cobra fuerza es que Mir forme una poderosa dupla con el de Cervera.

Joan Mir, antes de una salida. AFP7 / Europa Press

También en la alineación de Ducati hay incógnitas. Bagnaia no sabe todavía si Jack Miller se mantendrá en la escuadra oficial. Podría bajar al Pramac para dejar paso a los talentosos jóvenes que los de Borgo Panigale tiene bajo contrato: Jorge Martín y Enea Bastianini. Incluso Johann Zarco podría tener su oportunidad. Aún así, es una opción también para Alex Rins, como también lo es Yamaha con un Fabio Quartararo algo descontento con el inicio del año.

Con Aprilia muy feliz con su dupla que conforman Aleix Espargaró y Maverick Viñales, hay satélites que podrían abrirle las puertas también. El veterano Andrea Dovizioso no está adaptándose en su regreso al Mundial con WithU Yamaha. Tampoco está clara la continuidad del tándem del LCR Honda, Takaaki Nakagami y Álex Márquez, sobre todo con las últimas exhibiciones que el japonés Ai Ogura en Moto2. En KTM, Miguel Oliveira está a la expectativa, al igual que los rookies Remy Gardner y Raúl Fernández.

Nuevo equipo

Desde que se conoció la noticia han aparecido intereses de nuevas marcas y de las ya existentes por hacerse con una satélite. Aprilia podría conseguir un equipo de desarrollo, así como el nombre de KTM se ha asociado con Husqvarna. El hecho es que los dos lugares de equipo que faltan en 2023 permanecerán reservados para un fabricante, no se aceptará ningún equipo privado adicional hasta finales de 2026, según lo acordado contractualmente.

BMW y Kawasaki siempre han discutido la utilidad de una apuesta por MotoGP, aunque el presupuesto anual difícilmente sería superior al del Mundial de Superbikes porque las subvenciones de Dorna superan los 5 millones de euros anuales y los costes son más elevados. MV Agusta está fuera de la discusión ya que el propietario ruso tiene otros problemas que una inversión de 30 millones para la categoría reina.

Mucho más prometedora es la entrada de la marca de motos originalmente española GasGas, que ya corre en Moto2. Esta empresa fue comprada por Pierer Mobility AG hace tres años. La entidad está en el campeonato ayudando a KTM, Husqvarna y CFMoto. De cara al futuro, en el grupo de Pit Beirer hay pilotos muy prometedores como Pedro Acosta, Ayumu Sasaki, Xavi Artigas, Jaume Masiá, Augusto Fernández, Sergio García o Izan Guevara.

