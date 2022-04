La pelea de Aleix Espargaró con Marc Márquez: "No lo entiendo, es una vergüenza"

Jornada de máxima tensión en el Gran Premio de Jerez. Y, además, con varios pilotos españoles de por medio. Marc Márquez intentó coger ritmo en el circuito a costa de la velocidad de sus compañeros. Y pilotos como Aleix Espargaró no dudaron en recriminárselo tanto en la pista como en la zona de prensa. Un enfrentamiento que pondrá algo más de chispa a la carrera del fin de semana.

El incidente que denuncia Aleix Espargaró se produjo durante la FP2 de la jornada del viernes en Jerez. Márquez no cogía velocidad e intentó engancharse a la moto de la Aprilia. Un gesto que no gustó en absoluto a Espargaró, que como reflejan las imágenes frenó y se lo recriminó en directo al ver la jugada que estaba intentando elaborar el de Cervera.

"Todo el mundo lo ha visto. Ha estado un minuto esperando y la verdad es que me he puesto bastante nervioso. Yo venía tirando y él estaba parado, esperando", criticó Espargaró ante las cámaras de Dazn. "Pero bueno, no me voy a quejar, que luego soy yo el que siempre se queja. Yo creo que todo el mundo lo ha visto. Ha hecho la vuelta en más de dos minutos. Las Moto3 ruedan en 1:46, así que poco más que añadir", señaló el piloto de Granollers.

Sin embargo, lejos de quedar ahí, el de Aprilia fue a más. "Hoy lo ha hecho con mi hermano, con Gardner, después con Oliveira y luego conmigo. Ha estado cerca de un minuto parado. No lo entiendo, es una vergüenza. Lo único que se me ocurre es que sea solo falta de confianza", destacó acerca de la jornada de Marc Márquez.

La tensión a la que se refirió Aleix Espargaró entre Márquez y Pol o Gardner también fue captada por las cámaras. Como se observa en la sesión, el de Cervera redujo velocidad al llegar a una curva. La acción estuvo a punto de costar un accidente a alguno de los tres pilotos involucrados. Por suerte, solo quedó en la visible bronca de Gardner al piloto de Repsol Honda.

Entre tantas críticas, Marc salió en defensa propia. "No le quiero dar más bombo. Es lo natural del motociclismo. Se queja por todo. No sé exactamente por qué se quejaba esta vez. Iba lento, no quería ni buscar una rueda porque no tenía ni la velocidad, ni la moto que tocaba y sabía que no podía mejorar mucho el tiempo", señaló el de Repsol Honda.

Márquez, sobre el gesto que le hizo Aleix en pleno circuito, reconoció que no le había "dado la mayor importancia" porque solo vio cómo "movía las manos". Además, el catalán recordó que "cuando estaba en esa posición" en los tiempos en los que lideraba el Mundial, era el resto de pilotos los que le "buscaban rueda". "Yo no me quejaba", ha señalado. "Te tienes que sentir orgulloso de que te busquen".

