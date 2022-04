El Santiago Bernabéu brinda un recuerdo a Cristiano Ronaldo tras la muerte de uno de sus hijos

Hoy el recuerdo a Juanito habitual en el Santiago Bernabéu fue compartido. El Real Madrid se jugaba La Liga ante el Espanyol, pero eso no hizo olvidar a la afición merengue un gesto que todavía no había podido tener. Los seguidores que se dieron cita este sábado dedicaron un homenaje a Cristiano Ronaldo después de que el jugador de fútbol portugués haya perdido a uno de sus hijos. Uno de los gemelos no sobrevivió al parto y Chamartín se puso en pie al grito de "¡Cristiano, Cristiano!" mientras aplaudía.

Las muestras de cariño hacia la familia de Cristiano han sido constantes en los últimos meses y el Madrid no ha querido ser menos, acordándose de su exfigura (máximo goleador de la historia del club con 450 dianas). Los seguidores blancos han coreado el nombre del delantero portugués en el minuto 7 junto a su tradicional grito del "¡siuuuu!" después de que la semana pasada se conociera el triste fallecimiento de uno de los dos gemelos.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se han enfrentado a la peor pesadilla a la que unos padres pueden enfrentarse: la pérdida de un hijo. La pareja daba la bienvenida a su hija recién nacida mientras lamentaba la muerte del otro bebé. El mundo del deporte y de las redes sociales se volcó de inmediato con la pareja tras conocerse la fatal noticia. El Real Madrid no había disputado ningún partido como local tras conocerse esta noticia y no quería ser menos.

¡ESTO ES HERMOSO! 🥹🤍



La afición del @realmadrid corea el nombre de @Cristiano, en apoyo al futbolista tras el tema personal por el que pasó pic.twitter.com/C7lt0Q6taV — Bolavip México (@BolavipMex) April 30, 2022

No está siendo una etapa nada fácil para el astro del fútbol tras el fallecimiento de su hijo, el bebé que compartía tripa con la recién nacida. Un golpe que ha devastado a la pareja, que se está refugiando en su familia y en el calor de todas las muestras de cariño recibidas. El futbolista volvía hace tan solo una semana al terreno de juego. Desde la noticia, la afición se ha volcado con él. CR7 tuvo un tributo con su bebé cuando marcó su gol número 100 en la Premier League. Alzó su dedo y miró al cielo, desde donde les acompaña su pequeño.

Sigue los temas que te interesan