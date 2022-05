Cristiano Ronaldo lo apuesta todo por seguir en el Manchester United: su primer mensaje a Ten Hag

El futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo toda una incógnita. Sin embargo, cada vez parece estar más cerca la decisión definitiva. Lo complicado del asunto es que no solo influye su decisión, si no que también está la de su club, el Manchester United, y la de la nueva dirección deportiva que llega a Old Trafford a partir del mes de julio.

Esa es la que forman tanto el nuevo entrenador, Erik Ten Hag, como el que hará las veces de director deportivo o manager general, Ralf Rangnick. El hasta ahora entrenador dejará el banquillo y se pasará tanto al despacho como al palco. Las primeras informaciones apuntaban a que ninguno de los dos quería la continuidad del luso. Sin embargo, esa versión es cada vez más cambiante.

A Cristiano Ronaldo le resta todavía un año más de contrato con el Manchester United. Tras dejar la Juventus firmó dos cursos por los de Old Trafford y tras pasar un momento de dudas, está decidido a continuar. Eso sí, siempre y cuando su nuevo técnico se lo permita. Las últimas informaciones que llegaban desde Inglaterra apuntaban a un cambio de planes y es que ahora el todavía entrenador del Ajax sí cuenta con él.

Por si acaso, Cristiano ya se ha dejado querer con un gesto muy significativo que, además, ha llegado desde dentro del propio club. Ronaldo ha sido nombrado mejor jugador del mes en la Premier League y en la entrega de ese premio, ha tenido una charla con los medios oficiales del club. En ella ha hablado del futuro y ha dejado un mensaje para el que quiere que sea su nuevo técnico.

"Sé que ha hecho un trabajo fantástico en el Ajax y que es un entrenador experimentado, pero tenemos que darle tiempo. Las cosas deben cambiar de la forma que él quiera. Si le va bien, todo el Manchester United tendrá éxito, así que le deseo lo mejor. Todos estamos felices y entusiasmados con su llegada. No solo como jugadores, sino también como hinchas del club. Tenemos que creer que el año que viene podremos ganar títulos".

Cristiano se quiere quedar

Cristiano habla del trabajo del futuro entrenador del Manchester United, de ser felices con su llegada y de creer que el año que viene ganarán títulos. Él mismo incluido. Un mensaje que ofrece pocas dudas ya de lo que desea el crack portugués, quien todavía confía en seguir rindiendo al máximo nivel y en liderar la resurrección del Manchester United camino de la élite.

Por si quedaba alguna duda, Ronaldo las ha disipado todas de un plumazo. Ahora solo falta por saber cuál es la versión y la intención que transmite el club sobre la situación de su estrella. Y más especialmente, la decisión que toman de manera conjunta tanto Erik Ten Hag como Ralf Rangnick, los dos responsables del equipo y del vestuario. Cristiano de momento solo piensa en Old Trafford y no quiere ni oír hablar del mercado donde ya se le ha relacionado con equipos como el PSG.

