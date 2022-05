El futuro de Cristiano Ronaldo: "Salvo que tengan 300 millones..."

Las aguas vuelven a bajar revueltas por Old Trafford. El Manchester United no jugará la Champions League la próxima temporada y no se descarta que incluso se quede sin billete para la segunda máxima competición del fútbol europeo. Cayendo así a la Conference League. Un golpe que se confirmó tras la última derrota ante el Brighton.

El proyecto de los diablos rojos cae en picado. Con jugadores como Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho o Raphaël Varane se esperaba que el United luchase incluso por ganar la Premier League. Pero nada más lejos de la realidad. El plan ha fracasado y ahora se espera a que Ten Hag coja las riendas del equipo para que este dé un giro de 180 grados.

Sobre el futuro y Cristiano Ronaldo ha hablado en Sky Sports Dion Dublin, exfutbolista del equipo de Mánchester. El que fuera red devil ha destacado que no espera que el portugués se quede la próxima temporada en el Teatro de los Sueños. A menos que digan que tienen "300 millones y se van a fichar a estrellas".

Cristiano Ronaldo, en un partido del Manchester United de la temporada 2021/2022 Reuters

"No sé a dónde irá Cristiano Ronaldo. ¿Regresará a Italia o España? No tengo idea, pero no creo que se quede en el United a menos que suceda algo increíble. Creo que el United estará perdido sin él, así que espero que así sea", ha comenzado diciendo Dion Dublin.

El exfutbolista ha señalado, además, que "para ser honesto" no ve "ninguna razón" por la que Cristiano Ronaldo "quiera quedarse" en el Manchester United. Eso sí, salvo que se obre el milagro: "Salvo que el nuevo técnico diga que tiene 300 millones y se van a fichar estrellas. De lo contrario, creo que se irá".

El futuro de CR

De salir de Old Trafford, la cuestión es dónde seguirá su carrera. Se ha llegado a hablar de un retorno a Italia e incluso algunos apuntaron en la dirección del Real Madrid... ¡o del Barcelona! También el Paris Saint-Germain es una opción. Y entre las alternativas, parece la menos loca la de verle junto a Leo Messi en el Parque de los Príncipes.

