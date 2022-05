Guti: "Si no le dan a Benzema el Balón de Oro este año voy a dejar de creer en el premio"

José María Gutiérrez 'Guti' habló con Infobae sobre la actualidad del Real Madrid y también acerca de su 'yo' entrenador. El exfutbolista ha destacado que se siente "preparado para todo", al tiempo que ha reconocido que si no le dan el Balón de Oro a Karim Benzema dejará de creer en el premio.

Precisamente, sobre esto último ha afirmado que "si no se lo dan este año" cree que "no se lo van a dar nunca" a Benzema. "No hay una temporada tan clara como esta", ha señalado. Porque para Guti, el '9' blanco "ha demostrado que está por encima de los demás".

"No conozco a ningún otro jugador que haya estado en los momentos determinantes en su equipo, tanto en La Liga como en la Champions, tan acertado como ha estado Karim. Sería una locura que no le dieran el Balón de Oro. Si no se lo dan a fin de año, voy a dejar de creer en el Balón de Oro", ha asegurado.

Karim Benzema celebra el primer gol de Rodrygo Goes al Manchester City Reuters

Para ello, ha puesto de relieve a sus posibles competidores: "Ni siquiera Salah ha estado a la altura de Benzema esta temporada. Tampoco Mbappé, que si bien tuvo grandes partidos con su selección y el PSG, no pudo llegar al nivel de Karim. Salvo Cristiano Ronaldo, no hay nadie que haya marcado nueve goles en las series de eliminatorias de la Champions League, y eso es un mérito increíble".

De Benzema a Ancelotti: "No creo que esté donde esté gracias a la suerte. Él ha sido el único en ganar en las cinco ligas y eso tiene un valor increíble. La carrera que ha hecho no se forma solo con la suerte. Él tiene un carácter y un dominio de vestuario que lo logra a través de la tranquilidad y el buen rollo con el jugador".

Carlo Ancelotti hablando con Karim Benzema sobre el césped del Etihad Stadium EFE

"Creo que es una de las cosas más importantes en un club tan grande, porque tener a todos los futbolistas contentos detrás de ti; donde hay mucho ego y todos quieren jugar, formar un equilibrio es una de sus grandes labores. Yo me quito el sombrero ante Carlo por lo que ha hecho esta temporada y la carrera que ha formado", ha agregado sobre el técnico italiano.

Sobre la actualidad merengue también ha hablado del pasillo o no pasillo en el derbi contra el Atlético de Madrid: "Deben entender que por encima de las rivalidades y de los deseos que se puedan fijar en los vestuarios está la entidad. No hay nadie que esté por encima de la historia de cada club. Para mí es al revés: creo que engrandece al equipo que hace el pasillo, porque genera un valor adicional al deporte y al trabajo bien hecho durante un año".

Pasado y futuro

En conversación con el medio argentino, Guti ha reconocido que le hubiese gustado jugar en River Plate: "Todo lo que se dijo fue verdad. Como yo me casé con una argentina, tengo familia en Tucumán y me contactaron a través del hermano de mi mujer. No me llamó el presidente del club directamente, pero me enviaron una propuesta a través del hermano de mi mujer. Lo pensé, pero consideré que no era el momento porque ya estaba cansado de jugar y prefería estar con mi familia y mis hijos. Quería tener una vida totalmente distinta a la del futbolista, pero es verdad que me quedé con ganas de jugar un Superclásico".

Del pasado al futuro. José María Gutiérrez ha asegurado que está listo para volver a entrenar: "Yo me siento preparado para todo, pero es verdad que me gustan los buenos proyectos en los que hay ilusión, compromiso y corazón. Son esos factores los que necesito para coger a un equipo, porque la motivación es fundamental". "Hay que separar al Guti entrenador del Guti jugador", ha añadido.

Mundial de Qatar

En cuanto a la próxima edición de la Copa del Mundo, Guti ha señalado a su favorita para ganar el título: Francia. El exjugador del Real Madrid ve como principal candidata a la selección francesa de Benzema y Mbappé. "No sabría decirte otro candidato que no sea Francia, porque si está en un nivel top durante ese mes no creo que haya algún rival que le pueda ganar. Pero si no llega en su mejor momento a Qatar, creo que cualquiera podría quedarse con el título. Será una Copa del Mundo muy divertida", ha sentenciado.

