De Michael Ballack a Raúl Asencio, los futbolistas que escandalizaron tras ser imprudentes al volante

Ferraris, Lamborghinis, Maseratis... Imaginar a un futbolista al volante de autos de lujo es algo relativamente habitual en nuestros días. Colecciones con las que el resto de 'mortales' tan solo pueden soñar. Pero esta pasión de los jugadores de fútbol por los coches en ocasiones también han desencadenado capítulos más desagradables.

Imprudencias, multas... El tema vuelve a estar de actualidad después de lo que le ha sucedido a Raúl Asencio. El jugador colgó un vídeo en sus redes sociales en el que se le podía ver conduciendo a una velocidad superior a los 160 kilómetros por hora. Por si fuera poco, en esta storie de Instagram aparecía sujetando un café con su mano izquierda, mientras se grababa con la derecha.

El vídeo no tardó en hacerse viral. Fueron varios los usuarios de esta red social los que denunciaron el vídeo de Asencio, llegando algunos a pedir a la Policía que tomase cartas en el asunto. Para más inri, en esos momentos estaba jugando el Alcorcón con el Huesca en El Alcoraz.

Esto puede ser solo un detalle, pero es que el futbolista no había entrada en la convocatoria para dicho encuentro por lesión. Pero sí apareció cometiendo esta serie de imprudencias al volante en el trascurso del mismo. Por este motivo, desde la Peña La Previa pidieron al Alcorcón que sancionase por su cuenta al futbolista.

"Esperamos que el Alcorcón sancione este tipo de conductas, en este caso de Raúl Asencio. Conduciendo sobrepasando ampliamente la velocidad y con ambas manos ocupadas", solicitaron desde la peña del Alcorcón. Poco después se conoció que el futbolista dejaba de ser jugador del equipo madrileño.

Entonces se barajó la posibilidad de que la rescisión de contrato hubiese llegado tras lo sucedido, pero el propio Raúl Asensio ha manifestado que no tiene nada que ver una cosa con la otra: "Desear suerte al club y a todos sus aficionados. Y aclarar que no es un castigo por lo sucedido. Llegamos a un acuerdo hace más de un mes sobre la rescisión de mi contrato. Gracias por estos meses".

Excesos de velocidad

El caso de Raúl Asencio no es único. Hay una larga lista de jugadores o exfutbolistas profesionales que han sido pillados superando el límite de velocidad. Uno de ellos fue Michael Ballack. El que fuera jugador de Bayern Múnich o Chelsea fue registrado por un radar, en una carretera de Extremadura, conduciendo a más 211 kilómetros por hora.

El alemán superaba en más de 80 km/h el límite establecido en el kilómetro 268 de la A-5. Ballack se negó a declarar en el juicio rápido, en el que fue castigado con una multa de 6.750 euros y la privación del carné por un periodo de un año y seis meses.

También el ghanés Michael Essien fue pillado en una carretera española, en la M-40 conduciendo a 150 kilómetros por hora. Ese mismo día, Karim Benzema también fue registrado superando el límite de velocidad en 80 km/h, por lo que también tuvo que pagar multa económica y la retirada del carné.

Aunque en el caso del delantero francés, no ha sido el único incidente que ha protagonizado, ya que en otras ocasiones ha superado los límites e incluso conduciendo con una mano vendada. Esto está tipificado en el código de circulación, pero no recibió sancionado al no verle ningún agente.

Otro caso sonado fue el que protagonizó Andreas Pereira cuando jugaba en las filas del Valencia. En una carretera cuyo límite era de 50 km/h, se le pilló circulando a 148 kilómetros por hora en una de las vías de acceso a la capital del Turia. La multa para él fue de 3.600 euros y ocho meses sin carné de conducir.

Si bebes, no conduzcas

De los excesos de velocidad a los jugadores a los que pillaron sobrepasando los límites de alcoholemia. Arturo Vidal, Wayne Rooney o José María Gutiérrez son algunos de los nombres que abren este capítulo. En el caso del chileno, todo ocurrió cuando jugaba en la Juventus de Turín.

Se encontraba concentrado con la selección de Chile cuando tuvo un accidente en su Ferrari 458 Italia. No hubo consecuencias graves, pero el automóvil sí que quedó destrozado. Vidal dio una tasa de alcoholemia de 1,31 gramos por litro de sangre y perdió por ello el carné durante cuatro meses.

Arturo Vidal, a su llegada a Milán Inter de Milán

En cuanto a Wayne Rooney, el inglés fue condenado a 100 horas de trabajos sociales, además de la pérdida de su licencia durante dos años, por conducir superando la tasa de alcoholemia en 2017. El Everton le multó con 300.000 euros y él pidió perdón por su "imperdonable pérdida de juicio".

De un inglés a un francés. Hugo Lloris fue detenido en la capital de Inglaterra por duplicar la tasa máxima legan en el país. El castigo fue de 20 meses sin carné y una multa de 50.000 libras (56.200 euros). Aunque el caso más viral lo protagonizó 'Guti', quien estrelló su coche contra un autobús en Turquía. Después del control policial, se confirmó que quintuplicaba la tasa máxima de alcohol en sangre.

Otras imprudencias

Velocidad y alcohol no son las únicas imprudencias cometidas por futbolistas. A varios de ellos se les ha pillado conduciendo sin el permiso en regla. A Iker Casillas le captaron conduciendo con el brazo escayolado y fue una autoescuela de Plasencia la que pidió sanción para el ex de la selección española, sin embargo, desde la DGT afirmaron que las fotografías no eran suficiente prueba para actuar de oficio.

Sin dejar la Selección, el que fuera internacional español Gerard Piqué también fue objeto de sanción... y de minutos en la prensa. El defensa del Fútbol Club Barcelona fue parado por la Guardia Urbana después de cometer una infracción, pero es que, además, se confirmó que conducía sin permiso. Por ello recibió una multa de 48.000 euros. Antes de esto, había sido sancionado por desobediencia a la autoridad.

Compañero de Casillas, aunque no como Piqué en el combinado nacional, pero sí en el Real Madrid: David Beckham. El inglés acabó siendo condenado a seis meses de retirada del carné de conducir después de utilizar el teléfono móvil cuando iba al volante.

