El no-pasillo del Derbi: la historia de una tradición que empezó con el Atlético de Madrid hace 52 años

El pasillo (o el no-pasillo, mejor dicho) se ha llevado todo el protagonismo de las fechas previas al Derbi. Atlético y Real Madrid se verán las caras este domingo (21:00 horas) en el Wanda Metropolitano, siendo este el primer partido de los blancos ya como campeones de la presente Liga. La tradición dice que los rojiblancos tendrían que recibir a sus vecinos con honores, pero no será así.

No habrá pasillo porque el Atlético se niega a ello. Aficionados y los propios jugadores rechazaron recibir de esa manera a su mayor rival y el club cedió: "Algunos quieren convertir lo que nació como un gesto de reconocimiento al campeón en un peaje público que deben pagar sus rivales, impregnado además con aroma a humillación".

¿Es una falta de respeto el gesto del Atleti? El pasillo lleva haciéndose en el fútbol español desde hace más de medio siglo, siendo precisamente el equipo de las franjas rojas y blancas el primero en tener el honor de ser reconocido así por un rival. Pero la polémica siempre ha estado ahí, con más casos en los que no se realizó y con el eterno debate sobre cuándo hacerlo.

El Estadio del Manzanares (luego conocido como el ya desaparecido Vicente Calderón) fue el primero en presenciar un pasillo. Era el 17 de mayo de 1970. El que honró fue el Athletic y los honrados los jugadores del Atlético de Madrid, que se acababan de proclamar campeones de Liga. El conjunto vasco había sido subcampeón y tuvo ese gesto en un partido de otra competición, de la Copa del Generalísimo.

La idea de hacer el pasillo fue del entrenador del Athletic, el inglés Ronnie Allen. Se estableció entonces como costumbre, siendo natural entre todos los equipos realizarlo. Por ejemplo, en 1988 el Barça se lo hizo al Real Madrid de La Quinta del Buitre. Tres años después fue al contrario, siendo el Dream Team de Johan Cruyff reconocido por el eterno rival. Más recientemente, en 2008, el Barça de Frank Rijkaard hizo el pasillo al Madrid en el Bernabéu.

El FC Barcelona haciendo el pasillo al Real Madrid

Pero la polémica más sonada (hasta la del Wanda de este domingo) tuvo a los dos grandes del fútbol español como protagonistas. Ocurrió en 2018. En un Clásico se formó el debate sobre si el Barça debía hacer el pasillo al Madrid como campeón del Mundial de Clubes. Se negó por "no disputar el torneo". Los blancos se la 'devolvieron' a los culés cuando, meses más tarde, no quisieron tener el gesto con los recién coronados campeones de Liga.

A lo largo de la historia, cuando más debate ha habido sobre hacer el pasillo o no ha sido con los campeones de títulos europeos o mundiales. Los ha habido que lo han hecho: el Real Madrid al Sevilla campeón de UEFA en 2006, el Villarreal al Barça del sextete en 2010, el Valencia al Atlético supercampeón de Europa en 2018 (ante el Real Madrid, además)...

El Valencia haciéndole el pasillo al Atleti

Pero ha habido que no, como el que el Espanyol se negó a hacer al Barça que acababa de ganar la Copa de Europa en 1992. Era un derbi, catalán en este caso, como el de este domingo entre Atleti y Madrid. Javier Clemente, técnico del equipo perico entonces, se negó: "Cruyff no se merece ni pasillo, ni escalones, ni felpudo. Es un maleducado. Esto es lo que opino de él como persona".

La negativa del Espanyol de Clemente, quien hizo como jugador del Athletic el primer pasillo de la historia, provocó una fuerte polémica. Hasta un directivo espanyolista, Ferran Martorell, dejó su asiento disgustado. El Barça se lo tomó personal y se 'vengó' goleando a su rival por 0-4.

Los últimos pasillos

El pasillo, además de reconocer al campeón, también ha provocado aplausos hacia el que lo hace. Ocurrió el año pasado, sin ir más lejos. El Athletic sufrió uno de los golpes más duros de su historia al perder la final de la Copa del Rey contra su gran rival, la Real Sociedad. El destino volvió a cruzar a ambos equipos semanas después y los rojiblancos reconocieron al campeón. "Lo haremos, como corresponde", dijo Marcelino. Y lo hicieron.

El Atlético, campeón de la pasada Liga, también tuvo su polémica particular. Al ganarla en la última jornada del campeonato, su pasillo debió tenerlo en la primera jornada de esta temporada. No fue así porque no quiso el Celta en Balaídos. Sin embargo, a la siguiente semana, el Elche sí lo hizo en el primer partido del curso en el Wanda Metropolitano.

Y de ese pasillo a los dos últimos hasta la fecha, los que ha recibido el Betis como campeón de la Copa del Rey. Primero fue el Getafe y este sábado el Barça de Xavi Hernández. El conjunto azulgrana cumplió con la palabra de su entrenador, que dijo esto en la previa del choque: "Para nosotros es una señal de respeto y deportividad. Si enseñamos a los aficionados y a los niños que no hay deportividad en el fútbol, cometeríamos un error".

Un día después, donde no habrá pasillo será en el Wanda. Así lo ha querido el Atleti, inmerso en su pelea por no quedarse fuera de los puestos de Champions. Mal momento para 'picar' a un rival que no se juega nada. Simeone, aún así, lo tiene claro: "Respeto por el Real Madrid como campeón, pero mucho más respeto por nuestra gente".

