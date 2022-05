Cristiano Ronaldo, más cerca de seguir en el Manchester United: la decisión clave de Ten Hag

Cristiano Ronaldo aplaude a la afición de Old Trafford Europa Press

El Manchester United se prepara para un final de temporada realmente complicado. Los de Old Trafford tienen casi imposible meterse en la Champions League este curso e intentarán, al menos, sellar un puesto en la Europa League, ya que caer a la Conference también es una posibilidad real en estos momentos.

Esta situación tan catastrófica en cuanto a lo deportivo obliga a mirar ya a largo plazo y eso invita a preparar el proyecto de la próxima temporada. Un Manchester United que quiere renacer por enésima vez en los últimos años con el reto de volver a lo más alto, algo que ahora mismo parece complicado.

Para ello llegará un nuevo líder y un nuevo arquitecto al conjunto de los red devils. Se trata del todavía entrenador del Ajax, Erik Ten Hag, quien hace unos días anunciaba de manera oficial su llegada a Old Trafford a partir de la próxima temporada. La intención del club inglés es crear un tándem entre banquillo y dirección deportiva para que Ralf Rangnick y Ten Hag puedan trabajar de la mano, cada uno en su nuevo puesto.

Ralf Rangnick, en un partido del Manchester United de la temporada 2021/2022 Martin Rickett / PA Wire / dpa

Las cosas con el alemán no han ido bien en este final de curso, pero su llegada al club fue un parche, ya que su puesto real estaba en la directiva. Ahora solo falta por conocer cuáles serán los planes que tiene el técnico holandés. Y una de las principales dudas es la de Cristiano Ronaldo. Las primeras informaciones apuntaban a que el entrenador del Ajax no quería a un jugador de la trascendencia del luso, ya que lo consideraba un problema en el vestuario.

Sin embargo, las últimas informaciones que llegan desde Inglaterra apuntan a un cambio total del paradigma que podría desear el nuevo técnico para la próxima temporada. Todo hace indicar que Cristiano Ronaldo sí entra en los planes de Ten Hag, quien piensa en el portugués como el gran goleador que necesita su equipo. Además, destaca su espíritu de resistencia y su mentalidad para las noches importantes.

Cristiano, líder de nuevo

Este curso, Cristiano Ronaldo está volviendo a ser el mejor jugador del equipo a pesar de su rumbo irregular. De hecho, es el segundo máximo goleador de la Premier League, solo superado por Mohamed Salah. Las 24 dianas que ha conseguido hasta el momento este año son una cantidad que ahora mismo no puede aportar otro jugador de la plantilla. Por eso, a sus 37 años, sigue siendo insustituible y el entrenador holandés parece pensarlo así tal y como informa The Telegraph.

La lista de bajas que se prepara en el Manchester United es bastante amplia. Jugadores como Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata o Edinson Cavani terminan contrato y parece que no van a seguir. Algo similar sucede con Matic, que se despidió de Old Trafford en el último partido del equipo, y también con Anthony Martial, cedido ahora en el Sevilla y que no regresará a la entidad mancuniana.

Cristiano Ronaldo consuela a Paul Pogba Reuters

Con la llegada de Erik Ten Hag se espera una auténtica revolución en el vestuario en cuestión de jugadores que podrían salir, pero también llegar. La familia Glazers, dueña del club, ya ha prometido grandes fichajes y uno de los que se postula para llegar es Frenkie de Jong, quien no atraviesa una buena situación en el FC Barcelona.

Lo que parece seguro es que Cristiano sí seguirá y que, al menos, cumplirá el año de contrato que le queda, ya que tras su salida de la Juventus firmó por dos temporadas en su regreso a casa. Ahora, el luso quiere volver a liderar un nuevo proyecto para dejar al Manchester United en lo alto antes de decidir si continúa o no al término del año que viene.

[Más información: Guerra abierta en el Manchester United: de la rebelión contra los Glazers al 'caso Cristiano Ronaldo']

Sigue los temas que te interesan