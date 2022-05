Charles Leclerc confiesa cuál es su verdadera relación con Verstappen: una rivalidad desde niños

Los cambios que han llegado a la Fórmula 1 en este 2022 han conseguido reformar algunas cosas dentro del 'Gran Circo'. Otras no han variado tanto. Sigue habiendo una gran guerra entre dos equipos y uno de ellos sigue siendo Red Bull. Una cosa que sí ha cambiado es que el otro equipo ya no es Mercedes, si no que es Ferrari.

Max Verstappen sigue siendo uno de los grandes contendientes de la lucha por el título, pero lo que ha cambiado es el oponente que tiene enfrente. Ya no se mide a Lewis Hamilton, si no que lo hace con Charles Leclerc. Este es un duelo muy especial para él ya que Max y Charles se conocen desde que eran niños y han podido rivalizar en categorías inferiores en multitud de ocasiones.

Ahora lo vuelven a hacer, pero por el gran título, el objetivo más preciado de todos los pilotos. Leclerc ha hablado sobre la rivalidad que tienen ambos y que volverá a tener una nueva entrega en el nuevo trazado del Gran Premio de Miami. Los dos pilotos se han repartido las cuatro victorias que se han puesto en juego en este inicio de curso. A pesar de que el monegasco es líder sólido del campeonato, Verstappen ha dado un gran hachazo a su ventaja tras el Gran Premio de Imola, donde se llevó la victoria en la clasificación al sprint y también en la carrera del domingo.

Max Verstappen cruza la meta en el Gran Premio de la Emilia Romagna. AFP7 / Europa Press

El de Ferrari asegura que sus duelos con Verstappen siempre han sido muy parejos: "Siempre ha estado muy igualado, especialmente en las categorías júnior. En el karting, recuerdo que era él o yo y por eso en un momento nos odiamos, porque muchas veces no terminaba de la mejor manera posible".

Charles no esconde que sus enfrentamientos pasaron por momentos tensos donde no se podían ni ver. Sin embargo, ahora han crecido y han madurado: "Hemos madurado mucho, somos mucho mayores, aunque aún tengamos 25, es decir, que somos bastante jóvenes. En ese momento hubo episodios que nos hicieron odiarnos, estoy seguro, en algunas ocasiones, pero luego creces, obviamente los dos hemos logrado uno de nuestros sueños que era llegar a la F1, y en ese momento era solo un sueño. Todo parecía imposible. Pero ahora es genial, ahora estamos peleando en la Fórmula 1 y hay mucho respeto el uno por el otro".

Verstappen le quita importancia

Verstappen también ha hablado de esta rivalidad, la cual tuvo uno de sus puntos álgidos cuando ambos tenían 14 años. En aquel momento competían en las WSK Euro Series y en una de las pruebas decisivas Charles cargó varias veces contra Max. Los dos pilotos llegaron incluso a echarse fuera de la pista el uno al otro. Afortunadamente, eso ya no pasa.

Max Verstappen peleando con Charles Leclerc en Bahréin Europa Press

El neerlandés recuerda aquellos momentos con simpatía: "Hemos madurado mucho y ambos estamos en la Fórmula 1, en equipos grandes y luchando por ganar carreras, y lo que sucedió en los karts, en realidad puedes reírte de ello". Es una realidad, ya que ambos llegaron a la F1 en equipos pequeños, uno en Toro Rosso y el otro en Sauber, y ahora han conseguido instalarse en la élite más absoluta.

"Crecimos en el karting desde, creo, los 12 años, con una edad similar y tuvimos muchas batallas, pero también nos abrimos paso a la Fórmula 1. Y no solo nosotros dos, Russell, Sainz... ya nos vimos y ahora todos estamos aquí en los mejores equipos. Espero que pueda seguir por mucho tiempo".

