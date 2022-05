Lewis Hamilton no se rinde: "Mercedes tiene mucho potencial, tengo mucha fe en mi equipo"

Mercedes y Lewis Hamilton están viviendo tiempos muy complicados. Sin embargo, la estrella británica y el equipo alemán quieren agarrarse a lo poco salvable que les queda en estos momentos y es mirar al pasado. Ambos han demostrado ser lo mejor en lo suyo. El heptacampeón del mundo pilotando y la escudería de Brackley convirtiendo su monoplaza en el más potente y fiable de la parrilla.

Sin embargo, ahora ambos están lejos de los objetivos con los que empezaron el año, ese que iba a marcar el principio de una nueva era. Para Mercedes está claro que lo está siendo porque se han quedado fuera de la lucha por los primeros puestos. George Russell, su nuevo compañero, parece haberse acostumbrado al W13 mejor que el británico, quien de momento sufre incluso para entrar entre los diez primeros.

Hamilton quiso defender su nivel de conducción este curso a pesar de sus malos resultados, algo que ya hizo Fernando Alonso hace unos días, y también el nivel de su equipo. El británico, como ya hizo en Imola, defiende que el monoplaza que han ideado este curso sus ingenieros y mecánicos no es el peor que ha conducido en su carrera deportiva y que se ve con margen de progresión para poder tener buenos resultados antes del final de temporada.

"Hay gente que dice que nunca he tenido un coche malo... Y puedo asegurarles que lo he tenido. El coche de 2009 estaba muy, muy lejos, y fue el peor monoplaza que he tenido. Este coche actualmente no está muy lejos de aquello, pero creo que tiene mucho potencial".

Hamilton explica cómo fueron aquellos años tan difíciles en 2009 cuando también hubo un gran cambio de normativa y cómo les afectó a ellos: "Con ese Fórmula 1, al final lo arreglamos y volvimos a la pelea, o a estar ahí.... Y tengo mucha fe en que mi equipo también puede hacer eso esta vez. El escenario en 2009 era que estaba en mi tercer año en esta categoría, y era una nueva era de coches. Y recuerdo que llegué en febrero o enero al equipo, y que los encargados de la aerodinámica y los altos cargos decían: 'Ya alcanzamos nuestro objetivo'".

"Las nuevas reglas decían que tendríamos un 50 % menos de carga aerodinámica en 2009, ¡así que diseñaron el coche para tener un 50% menos de carga aerodinámica! Y recuerdo que en febrero dijimos: 'Oh, ya alcanzamos nuestro objetivo'. Y yo estaba en plan, 'eso no suena bien...'. Pero no tenía experiencia en ese momento. Y luego, obviamente, llegamos al primer test y nos dimos cuenta de que otros tenían casi tanta carga aerodinámica como el año anterior. Y entonces dijeron, 'diablos, tenemos que trabajar para recuperar eso'. Vimos que la clave era un doble difusor, y acabamos llegando".

Pero Lewis no esconde que lo que ha sucedido este curso ha sido diferente. Simplemente han sido superados y su trabajo no ha ido en la dirección correcta: "Este caso es diferente porque no es que el equipo pensara que alcanzaron nuestro objetivo... No sabíamos dónde estarían todos. Han sido súper innovadores con el diseño. Y nuestro túnel de viento decía que teníamos una carga aerodinámica realmente buena. Y desgraciadamente, no vimos eso en el simulador... No había porpoising, por ejemplo, en el túnel de viento. Y de repente en pista nos encontramos con ese fenómeno".

El heptacampeón no se rinde y confía en volver a lo más alto cuanto antes. Incluso a pelear por su acto título con el que hacer historia: "Esta experiencia es mucho más difícil de arreglar de lo que podríamos haber imaginado. Pero como he dicho, no nos mata, solo nos hace más fuertes. Y encontraremos una solución de una forma u otra".

