Fernando Alonso apuesta su plan a Alpine: renovará hasta su hipotética nueva retirada de la Fórmula 1

El futuro de Fernando Alonso es uno de los temas más comentados en el paddock de la Fórmula 1. Tiene contrato con Alpine para este 2022, pero nadie discute que el piloto asturiano seguirá en el Gran Circo por un tiempo. En julio cumplirá 41 años y aspira a volver a pelear por el Mundial, por lo que sus pasos han de ser acertados.

La opción de seguir en Alpine es la más factible a día de hoy y coge más peso por lo señalado desde Inglaterra. El periodista británico Joe Saward, que lleva la revista Autoweek y su propio blog (JoeblogsF1), ha detallado que la renovación de Fernando Alonso por la escudería francesa está cerrada y será para las próximas dos temporadas, es decir, hasta 2024.

Por ahora no hay nada oficial, como tampoco está claro que se espere un anuncio antes de verano. Sin embargo, en el paddock del Mundial se le da credibilidad a esta información y todo apuntaría a la continuidad de Fernando en su actual marca. La pregunta es si este sería su último contrato y, por tanto, Alonso ya estaría poniendo fecha a su adiós definitivo de la Fórmula 1.

Fernando Alonso dejó claros sus planes antes del Gran Premio de Australia: "Correré dos o tres años más". Pero entonces dejó abierta la puerta a cambiar de equipo para 2023: "Si es con Alpine será bueno, si es con otro equipo también será bueno, pero lo averiguaré y empezaré estas discusiones probablemente en verano. Veremos", aseguraba.

El Alpine A522 de Fernando Alonso en el Gran Premio de Imola

Tras Imola, donde tuvo que volver a abandonar, habló de nuevo y resaltó sus ganas de seguir intentándolo: "Me siento mejor que los demás. Cuando venga alguien y vea que me está ganando por pura habilidad, vea que ya no soy bueno en las salidas, no soy bueno preparando el coche o que el coche al otro lado del garaje es un segundo más rápido que yo y no puedo igualar esos tiempos, etcétera, tal vez levante la mano y diga 'es hora de que piense en otra cosa'. Pero en este momento siento lo contrario, así que me encanta correr".

Sus mensajes y los decepcionantes resultados de Alpine en este inicio de temporada no habrían hecho saltar las alarmas en el box. Las señales son claras, como el acuerdo de patrocinio firmado por Alonso con Castrol que le une más aún al equipo galo, socio también de la marca de lubricantes industriales y para vehículos.

Opciones de Alonso y Alpine

Alonso podría valorar otras opciones, pero no hay grandes propuestas sobre la mesa. Ferrari no es una opción y Red Bull, pese a la buena relación con Christian Horner, está contento con 'Checo' Pérez como escudero de Verstappen. En Mercedes, eso sí, está por ver qué pasa con Lewis Hamilton, aunque a priori seguirá hasta 2023 como marca su contrato. Fuera de esos tres equipos, no se presenta una escudería que pueda asegurar subir las expectativas más que en Alpine.

La renovación de Fernando hasta 2024 también le encaja a Alpine. Esteban Ocon tiene firmado hasta ese año y así aseguraría por dos temporadas más a su pareja de pilotos. Por detrás llama a la puerta Oscar Piastri, que viene de ganar la Fórmula 3 y la Fórmula 2 de forma seguida y ya pide un volante para la temporada que viene.

Alpine no dejará marchar a su joya, que actualmente ejerce de probador. Saward describe una posibilidad que va cogiendo enteros: la cesión de Piastri a Williams en 2023 si Nicholas Latifi no sigue. Faltaría por saber qué pasaría con el joven australiano en 2024, año del hipotético adiós de un Fernando al que le esperaría el Mundial de Resistencia u otros retos en el motor de la mano de Alpine.

